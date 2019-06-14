Скорочує життя: Супрун розповіла, як відіспатися правильно

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Супрун дала поради для повноцінного і здорового сну

Уляна Супрун розповіла, що для відпочинку і відновлення більшості здорових людей необхідно спати 7-9 годин на добу, проте на практиці часто ми скорочуємо цей час, сподіваючись компенсувати різницю на вихідних. В.о. глави МОЗ у своєму Facebook зазначила, що "відсипання" не є виходом із ситуації.

Вона навела результати дослідження, згідно з яким за вихідні люди не можуть компенсувати тижневий пробіл у сні, а "відсипання" на вихідних здатні навіть нашкодити людині, викликавши "соціальний джетлаг" - тобто через деякий час збивається режим (наприклад, у неділю увечері важко заснути, а в понеділок вранці прокинутися).

Через це Супрун дала ряд рекомендацій людям, які недосипають протягом тижня.

Для відпочинку без шкоди організму можна у вихідний поспати максимум на годину більше, а потім за бажанням подрімати близько 20-30 хвилин на день, що допоможе швидко відновити сили.

Сон вдень по кілька годин не бажаний і здатний збити внутрішній годинник організму, що викликає занепад енергі, неконтрольоване почуття голоду і порушення сну.

В ідеалі, звичайно ж, намагатися спати повноцінно протягом усього тижня - тоді і надолужувати на вихідних не буде необхідності.

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

У кожної людини є свій унікальний хронотип - фізіологічно оптимальний час засинання і пробудження. Потреба у сні може змінюватися з віком, і деяким дійсно достатньо для сну 5 годин, і при цьому вони відчувають себе абсолютно нормально.

"Але є перелік ознак, які свідчать, що організм все ж хоче відпочивати більше: позіхання, похмурість і раптовий песимізм, втомлюваність, дратівливість, проблеми із засвоєнням нової інформації та забудькуватість, нездатність сконцентруватися довгий час, брак мотивації, незграбність, підвищення апетиту, проблеми статевого характеру", - перерахувала Супрун і порадила при таких проблемах звернутися до свого сімейного лікаря по рекомендації, тоді разом можна скорегувати режим дня.

Керівник МОЗ наголосила, що хронічний недосип загрожує не тільки виснаженням, поганим настроєм і зниженням працездатності - він може викликати й більш серйозні проблеми зі здоров'ям:

При недосипі організм шукає способи компенсувати нестачу енергії, і робить це за рахунок їжі.

Хронічний недолік сну також може викликати проблеми із серцем, діабет і нарешті скоротити життя людини.

Недосипання сприймається мозком як тривожність, виникає ризик потрапити в замкнуте коло: прокинутися серед ночі "на зраді", а на наступний день відчувати втому і ще більшу тривогу, і знову не спати через збільшене занепокоєння.

Постійна нестача навіть 1 години сну може впливати на здатність швидко мислити і діяти. З часом знижується імунітет організму і погіршується загальне самопочуття, підвищується ризик респіраторних захворювань.

Збивається виділення гормонів, зокрема тестостерону у чоловіків.

При недосипі люди мають більшу схильність до депресій, параної або тривожності.

Хронічне недосипання може призводити до більш ранньої смерті.

"Тож головна порада - не чекайте вихідних, аби поспати. Зробіть це вже сьогодні. Подаруйте собі регулярний та здоровий сон. Це точно не згаяний час, у який можна було підкорювати світ. Це - внесок у своє здорове та тривале життя. І пам’ятайте, що бажано лягати і вставати о тій самій порі", - резюмувала Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

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