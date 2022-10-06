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Соковитий і хрусткий: готуємо пиріг з вишнями, як у МакДональдз (рецепт)

Новость на русском →
Четвер 06 жовтня 2022 15:40
Соковитий і хрусткий: готуємо пиріг з вишнями, як у МакДональдз (рецепт) Готуємо улюблений МакПиріг із вишнями вдома (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Відома фраза каже: "Якщо "мак" не йде до Магомеда, значить Магомед іде до нього". Тому пропонуємо вам рецепт домашнього МакПирога, який нічим не відрізняється від звичного фаст-фуду, а буде навіть кориснішим.

Секрети приготування показані в Instagram-акаунті "Смачні домашні рецепти UA".

Складники слойок із вишнями, як із МакДональдз:

  • 200 г свіжих/заморожених/у власному соку вишень
  • 1 ст. л. цукру
  • 1 ст. л. крохмалю, без гірки
  • 50 мл води
  • 500 г листкового тіста
  • 1 яйце для змазування

Не забудьте дістати всі складові, окрім тіста, заздалегідь, щоб всі інгредієнти були однієї кімнатної температури.

Покрокове приготування МакПирога

Розморозьте листкове тісто згідно з інструкцією на упаковуванні або приготуйте його самостійно.

Наступним кроком з'єднайте вишню з цукром і крохмалем. Поставте на помірний вогонь і, помішуючи, доведіть до загустіння. Далі додайте воду. Вишні, які вже загустіли повинні покипіти одну хвилину, після чого охолодіть їх.

Тим часом наше тісто розморозилося, тому можемо злегка розкачувати його. Далі наріжте його на квадрати, зробіть надрізи, викладіть 1 ст. л. начинки.

Краї змажте збовтаним яйцем і згортайте готовий конвертик. Для того, щоб соковита вишня не витекла під час випікання, притисніть краї виделкою. Викладайте на пергамент і знову змажте збовтаним яйцем, щоб утворилася та сама хрустка скоринка.

Випікайте приблизно 20-25 хвилин при температурі 190 градусів до золотистої скоринки. Але орієнтуйтеся не по часу, а по готовності самих слойок. Перевірити це можна за допомогою дерев'яної палички.

Коли домашні МакПироги готові, дайте їм охолонути, присипте їх цукровою пудрою і смакуйте з рідними!

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МакДональдз вишня выпечка