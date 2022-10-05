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Цвітна капуста в хрумкій паніровці: простий і смачний рецепт страви в духовці

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Середа 05 жовтня 2022 11:46
Цвітна капуста в хрумкій паніровці: простий і смачний рецепт страви в духовці Рецепт цвітної капусти в паніровці (Скріншот із відео)
Автор: Людмила Жукова

Цвітна капуста - це багатий на вітаміни овоч. Її можна приготувати не тільки на сковорідці, а й у духовці.

Фудблогер Світлана Левицька поділилася чудовою стравою цвітної капусти в хрумкій паніровці.

Вам знадобляться

Головка цвітної капусти

Суха суміш:

  • панірувальні сухарі/мигдальне борошно/мелені горіхи ~ 70 г (беріть що вам доступніше під рукою, смачно буде з усім)
  • мелений пармезан ~ 40-50 г
  • суміш трав (прованські) – 1 ст.л
  • сушений часник - 1 ч.л
  • можна додати ще свої улюблені спеції

Яєчна суміш:

  • 1-2 яйця (в одне вмочувати не дуже зручно)
  • сіль, перець
  • терта моцарелла для соковитості

Покроковий рецепт приготування

Розігрійте духовку до 180 градусів. З капусти наріжте стейки завтовшки 3 см, як у відео. Яйця збийте із сіллю та перцем. Інгредієнти сухої суміші добре перемішайте.

Змочіть стейки в яйце, потім обваляйте в сухій суміші і викладіть на пергамент. Залишки сухої суміші висипте зверху рівномірно на стейки. Запікайте 15-20 хвилин. Посипте моцарелою і запікайте ще 10-15 хвилин. Смачного!

Можна готувати і без моцарелли, тоді в ідеалі подавати з томатним чи йогуртовим соусом.

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