Цвітна капуста в хрумкій паніровці: простий і смачний рецепт страви в духовці
Цвітна капуста - це багатий на вітаміни овоч. Її можна приготувати не тільки на сковорідці, а й у духовці.
Фудблогер Світлана Левицька поділилася чудовою стравою цвітної капусти в хрумкій паніровці.
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Головка цвітної капусти
Суха суміш:
- панірувальні сухарі/мигдальне борошно/мелені горіхи ~ 70 г (беріть що вам доступніше під рукою, смачно буде з усім)
- мелений пармезан ~ 40-50 г
- суміш трав (прованські) – 1 ст.л
- сушений часник - 1 ч.л
- можна додати ще свої улюблені спеції
Яєчна суміш:
- 1-2 яйця (в одне вмочувати не дуже зручно)
- сіль, перець
- терта моцарелла для соковитості
Покроковий рецепт приготування
Розігрійте духовку до 180 градусів. З капусти наріжте стейки завтовшки 3 см, як у відео. Яйця збийте із сіллю та перцем. Інгредієнти сухої суміші добре перемішайте.
Змочіть стейки в яйце, потім обваляйте в сухій суміші і викладіть на пергамент. Залишки сухої суміші висипте зверху рівномірно на стейки. Запікайте 15-20 хвилин. Посипте моцарелою і запікайте ще 10-15 хвилин. Смачного!
Можна готувати і без моцарелли, тоді в ідеалі подавати з томатним чи йогуртовим соусом.
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