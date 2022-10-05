Цвітна капуста в хрумкій паніровці: простий і смачний рецепт страви в духовці

Цвітна капуста - це багатий на вітаміни овоч. Її можна приготувати не тільки на сковорідці, а й у духовці.

Вам знадобляться

Головка цвітної капусти

Суха суміш:

панірувальні сухарі/мигдальне борошно/мелені горіхи ~ 70 г (беріть що вам доступніше під рукою, смачно буде з усім)

мелений пармезан ~ 40-50 г

суміш трав (прованські) – 1 ст.л

сушений часник - 1 ч.л

можна додати ще свої улюблені спеції

Яєчна суміш:

1-2 яйця (в одне вмочувати не дуже зручно)

сіль, перець

терта моцарелла для соковитості

Покроковий рецепт приготування

Розігрійте духовку до 180 градусів. З капусти наріжте стейки завтовшки 3 см, як у відео. Яйця збийте із сіллю та перцем. Інгредієнти сухої суміші добре перемішайте.

Змочіть стейки в яйце, потім обваляйте в сухій суміші і викладіть на пергамент. Залишки сухої суміші висипте зверху рівномірно на стейки. Запікайте 15-20 хвилин. Посипте моцарелою і запікайте ще 10-15 хвилин. Смачного!

Можна готувати і без моцарелли, тоді в ідеалі подавати з томатним чи йогуртовим соусом.