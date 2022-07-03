Сохраняет витамины и не убивает микробы: правда о микроволновке от гастроэнтеролога

Имея дело с микроволновой печью следует знать некоторые нюансы. Благодаря фильмам и интернету, появилось множество мифов и предположений относительно плюсов и минусов использования микроволновок в быту.
Об интересных подтвержденных фактах работы микроволновок - читайте в нашей статье Styler ниже.
В середине прошло века американский инженер и исследователь Перси Спенсер проводил эксперименты с устройством "магнетрон". Во время этих опытов Перси заметил, что в его кармане растаяла конфета. Проверив влияние работы аппарата на зернышках попкорна, а затем и на других продуктах, родилась идея создания микроволновой печи.
Прошло много десятилетий, и теперь микроволновка есть почти в каждом доме.
Перси Спенсер и его первая микроволновая печь Radarange, 1947 год (фото: Википедия)
Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что при использовании в соответствии с инструкциями производителя микроволновые печи безопасны и удобны для нагрева и приготовления различных продуктов.
Однако необходимо принять определенные меры предосторожности, особенно в отношении потенциального воздействия микроволн, термических ожогов и обращения с пищевыми продуктами.
В любом случае использование микроволновой печи не является вредным для вашего здоровья, поэтому отвергайте предрассудки и доверяйте только проверенной информации.
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