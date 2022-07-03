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Сохраняет витамины и не убивает микробы: правда о микроволновке от гастроэнтеролога

Интересные факты о микроволновой печи (коллаж РБК-Украина)
Автор: Никита Мельников

Имея дело с микроволновой печью следует знать некоторые нюансы. Благодаря фильмам и интернету, появилось множество мифов и предположений относительно плюсов и минусов использования микроволновок в быту.

Об интересных подтвержденных фактах работы микроволновок - читайте в нашей статье Styler ниже.

Микроволновка стала революционным изобретением

В середине прошло века американский инженер и исследователь Перси Спенсер проводил эксперименты с устройством "магнетрон". Во время этих опытов Перси заметил, что в его кармане растаяла конфета. Проверив влияние работы аппарата на зернышках попкорна, а затем и на других продуктах, родилась идея создания микроволновой печи.

Прошло много десятилетий, и теперь микроволновка есть почти в каждом доме.

Перси Спенсер и его первая микроволновая печь Radarange, 1947 год (фото: Википедия)

Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что при использовании в соответствии с инструкциями производителя микроволновые печи безопасны и удобны для нагрева и приготовления различных продуктов.

Однако необходимо принять определенные меры предосторожности, особенно в отношении потенциального воздействия микроволн, термических ожогов и обращения с пищевыми продуктами.

10 интересных фактов о СВЧ печи

  • Как рассказала гастроэнтеролог Ирина Парфенова, микроволновка может наносить вред вашему организму если во время ее работы есть места утечки волн, ведь наш организм впитывает эти волны. Такая ситуация может привести к ожогам и тепловому поражению тканей.
  • Доказано, что микроволны не создают свободных радикалов в отличие от рентгеновских лучей.
  • Продукты приготовленные в микроволновке так же сохраняют питательные элементы, как и во время приготовления в духовке. Единственная разница в том, что микроволны быстрее нагревают продукты, поэтому время приготовления сокращается.
  • В СВЧ может быть неравномерный нагрев, ведь обычно микроволны не попадут глубже чем на 3 сантиметра.
  • В СВЧ трудно получить хрустящую корочку. Для этого добавляют отдельный режим "гриля".
  • Не существует убедительных научных подтверждений образования канцерогенов или мутагенов в продуктах из СВЧ печки.
  • Нельзя использовать не приспособленную посуду в СВЧ печи, ведь несоответствующая посуда может выделять токсичные элементы во время нагрева.
  • Специальную пластиковую посуду следует использовать только для разогрева. Готовить рекомендовано в стеклянной и керамической посуде.
  • Количество вредных микроорганизмов уменьшается в зависимости от времени нагрева, но конечно СВЧ печь не является панацеей для уже испорченных продуктов. Микроволновка не убивает все бактерии.
  • Меньше всего витаминов продукты теряют во время приготовления на пару. Следующим способом приготовления за короткое время является СВЧ печь, такой способ сохраняет водорастворимые витамины лучше, чем другие способы.

В любом случае использование микроволновой печи не является вредным для вашего здоровья, поэтому отвергайте предрассудки и доверяйте только проверенной информации.

Ранее мы писали, как приготовить больше килограмма твердого сыра в микроволновке.

Также читайте, как сделать кекс в микроволновке, если нет духовки.

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