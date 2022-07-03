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Зберігає вітаміни і не вбиває мікроби: правда про мікрохвильовку від гастроентеролога

Цікаві факти про мікрохвильову піч (колаж РБК-Україна)
Автор: Микита Мельников

Маючи справу з мікрохвильовою піччю слід знати деякі нюанси. Завдяки фільмам та інтернету, з'явилось безліч міфів та припущень щодо плюсів та мінусів використання мікрохвильовок у побуті.

Про цікаві підтверджені факти роботи мікрохвильовок - читайте у нашій статті Styler нижче.

Мікрохвильовка стала революційним винаходом

В середині минуло століття американський інженер та дослідник Персі Спенсер проводив експерименти з пристроєм "магнетрон". Під час цих дослідів Персі помітив, що в його кишені розтанула цукерка. Перевіривши вплив роботи апарату на зернятках попкорну, а потім й на інших продуктах, народилася ідея створення мікрохвильової печі.

Минуло багато десятиліть, і тепер мікрохвильовка є майже в кожному домі.

Персі Спенсер та його перша мікрохвильовка Radarange, 1947 рік (фото: Вікіпедія)

У Всесвітній організації охорони здоров'я зазначають, що при використанні відповідно до інструкцій виробника мікрохвильові печі безпечні та зручні для нагрівання і приготування різних продуктів.

Однак необхідно вжити певних запобіжних заходів, особливо щодо потенційного впливу мікрохвиль, термічних опіків і поводження з харчовими продуктами.

10 цікавих фактів про НВЧ печі

  • Як розповіла гастроентеролог Ірина Парфьонова, мікрохвильовка може завдавати шкоди вашому організму, якщо під час її роботи є місця витоку хвиль, адже наш організм вбирає ці хвилі. Така ситуація може призвести до опіків та теплового ураження тканин.
  • Доведено, що мікрохвилі не створюють вільних радикалів на відміну рентгенівських променів.
  • Продукти приготовленні у мікрохвильовці так само зберігають поживні елементи, як і під час приготування у духовці. Єдина різниця в тому, що мікрохвилі швидше нагрівають продукти, тому час приготування скорочується.
  • У НВЧ може бути нерівномірне нагрівання, адже зазвичай мікрохвилі не потраплять глибше ніж на 3 сантиметри.
  • У НВЧ важко отримати хрустку скоринку. Для цього додають окремий режим "грилю".
  • Не існує переконливих наукових підтверджень утворення канцерогенів чи мутагенів в продуктах з НВЧ пічки.
  • Не можна використовувати непризначений посуд у НВЧ печі, адже невідповідний посуд може виділяти токсичні елементи під час нагрівання.
  • Спеціальний пластиковий посуд слід використовувати лише для розігрівання. Готувати рекомендовано у скляному та керамічному посуді.
  • Кількість шкідливих мікроорганізмів зменшується залежно від часу нагрівання, але звісно НВЧ піч не є панацеєю для вже зіпсованих продуктів. Мікрохвильовка не вбиває всі бактерії.
  • Найменше вітамінів продукти втрачають під час приготування на пару. Наступним способом приготування за короткий час є НВЧ піч, такий спосіб зберігає водорозчинні вітаміни найкраще ніж інші способи.

В будь-якому випадку використання мікрохвильової пічки не є шкідливим для вашого здоров'я, тому відкидайте забобони та довіряйте лише перевіреній інформації.

Раніше ми писали, як приготувати більше кілограма твердого сиру в мікрохвильовці.

Також читайте, як зробити кекс в мікрохвильовці, якщо немає духовки.

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