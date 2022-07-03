Зберігає вітаміни і не вбиває мікроби: правда про мікрохвильовку від гастроентеролога

Маючи справу з мікрохвильовою піччю слід знати деякі нюанси. Завдяки фільмам та інтернету, з'явилось безліч міфів та припущень щодо плюсів та мінусів використання мікрохвильовок у побуті.
Про цікаві підтверджені факти роботи мікрохвильовок - читайте у нашій статті Styler нижче.
В середині минуло століття американський інженер та дослідник Персі Спенсер проводив експерименти з пристроєм "магнетрон". Під час цих дослідів Персі помітив, що в його кишені розтанула цукерка. Перевіривши вплив роботи апарату на зернятках попкорну, а потім й на інших продуктах, народилася ідея створення мікрохвильової печі.
Минуло багато десятиліть, і тепер мікрохвильовка є майже в кожному домі.
Персі Спенсер та його перша мікрохвильовка Radarange, 1947 рік (фото: Вікіпедія)
У Всесвітній організації охорони здоров'я зазначають, що при використанні відповідно до інструкцій виробника мікрохвильові печі безпечні та зручні для нагрівання і приготування різних продуктів.
Однак необхідно вжити певних запобіжних заходів, особливо щодо потенційного впливу мікрохвиль, термічних опіків і поводження з харчовими продуктами.
В будь-якому випадку використання мікрохвильової пічки не є шкідливим для вашого здоров'я, тому відкидайте забобони та довіряйте лише перевіреній інформації.
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