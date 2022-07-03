Зберігає вітаміни і не вбиває мікроби: правда про мікрохвильовку від гастроентеролога

Мікрохвильовка стала революційним винаходом

В середині минуло століття американський інженер та дослідник Персі Спенсер проводив експерименти з пристроєм "магнетрон". Під час цих дослідів Персі помітив, що в його кишені розтанула цукерка. Перевіривши вплив роботи апарату на зернятках попкорну, а потім й на інших продуктах, народилася ідея створення мікрохвильової печі.

Минуло багато десятиліть, і тепер мікрохвильовка є майже в кожному домі.

Персі Спенсер та його перша мікрохвильовка Radarange, 1947 рік (фото: Вікіпедія)

У Всесвітній організації охорони здоров'я зазначають, що при використанні відповідно до інструкцій виробника мікрохвильові печі безпечні та зручні для нагрівання і приготування різних продуктів.

Однак необхідно вжити певних запобіжних заходів, особливо щодо потенційного впливу мікрохвиль, термічних опіків і поводження з харчовими продуктами.

10 цікавих фактів про НВЧ печі

Як розповіла гастроентеролог Ірина Парфьонова, мікрохвильовка може завдавати шкоди вашому організму , якщо під час її роботи є місця витоку хвиль, адже наш організм вбирає ці хвилі. Така ситуація може призвести до опіків та теплового ураження тканин.

, якщо під час її роботи є місця витоку хвиль, адже наш організм вбирає ці хвилі. Така ситуація може призвести до опіків та теплового ураження тканин. Доведено, що мікрохвилі не створюють вільних радикалів на відміну рентгенівських променів.

Продукти приготовленні у мікрохвильовці так само зберігають поживні елементи , як і під час приготування у духовці. Єдина різниця в тому, що мікрохвилі швидше нагрівають продукти, тому час приготування скорочується.

, як і під час приготування у духовці. Єдина різниця в тому, що мікрохвилі швидше нагрівають продукти, тому час приготування скорочується. У НВЧ може бути нерівномірне нагрівання, адже зазвичай мікрохвилі не потраплять глибше ніж на 3 сантиметри.

У НВЧ важко отримати хрустку скоринку. Для цього додають окремий режим "грилю".

Для цього додають окремий режим "грилю". Не існує переконливих наукових підтверджень утворення канцерогенів чи мутагенів в продуктах з НВЧ пічки.

в продуктах з НВЧ пічки. Не можна використовувати непризначений посуд у НВЧ печі , адже невідповідний посуд може виділяти токсичні елементи під час нагрівання.

, адже невідповідний посуд може виділяти токсичні елементи під час нагрівання. Спеціальний пластиковий посуд слід використовувати лише для розігрівання. Готувати рекомендовано у скляному та керамічному посуді.

Кількість шкідливих мікроорганізмів зменшується залежно від часу нагрівання, але звісно НВЧ піч не є панацеєю для вже зіпсованих продуктів. Мікрохвильовка не вбиває всі бактерії.

Найменше вітамінів продукти втрачають під час приготування на пару. Наступним способом приготування за короткий час є НВЧ піч, такий спосіб зберігає водорозчинні вітаміни найкраще ніж інші способи.

В будь-якому випадку використання мікрохвильової пічки не є шкідливим для вашого здоров'я, тому відкидайте забобони та довіряйте лише перевіреній інформації.