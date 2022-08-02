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Как сохранить зелень свежей 5-7 дней и даже месяц: суперпростые способы

Фото: Как сохранить зелень свежей очень долго (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Хранить зелень свежей можно долго и даже очень долго. Для этого вам почти не нужно прилагать усилий.

Предлагаем в материале Styler ниже несколько лайфхаков из сети, как хранить зелень свежей до месяца.

Хранение 5-7 дней

Метод заворачивания во влажное полотенце будет работать всего пять дней. Если планируете съесть зелень быстро - он действенный.

Популярный метод - поставить в стакан с водой, накрыть пакетом и хранить в холодильнике. Так зелень будет свежей до недели, а потом все равно пожелтеет.

Суперпростой способ для хранения месяц

Возьмите банку достаточного размера, чтобы туда уместились побеги зелени во всю длину. Возьмите наш пучок и положите к банке срезом кверху. Прикройте неплотно крышкой.

Такая зелень будет храниться в холодильнике до месяца. Если надо зелень, достали часть и снова закрыли крышкой.

Абсурдный лайфхак, который вообще не работает

А вот засовывать между стеблей кусок срезанного лука - не стоит. Этот способ не продлит жизнь вашего зеленого пучка.

Ранее мы писали, как на самом деле надо мыть зелень, чтобы уничтожить всю грязь, мусор и патогены.

Также сообщалось, как правильно сохранить ягоды и фрукты на зиму.

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Зелень