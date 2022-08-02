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Як зберегти зелень свіжою 5-7 днів і навіть місяць: суперпрості способи

Фото: Як зберегти зелень свіжою дуже довго (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Зберігати зелень свіжою можна довго і навіть дуже довго. Для цього вам майже не потрібно докладати зусиль.

Пропонуємо в матеріалі Styler нижче кілька лайфхаків з мережі, як зберігати зелень свіжою до місяця.

Зберігання 5-7 днів

Метод завертання у вологий рушник працюватиме всього п'ять днів. Якщо плануєте з'їсти зелень швидко - він дієвий.

Популярний метод - поставити в склянку з водою, накрити пакетом і зберігати в холодильнику. Так зелень буде свіжою до тижня, а потім все одно пожовтіє.

Суперпростий спосіб для зберігання місяць

Візьміть банку достатнього розміру, щоб туди вмістилися пагони зелені у всю довжину. Візьміть наш пучок і покладіть до банки зрізом догори. Прикрийте нещільно кришкою.

Така зелень буде зберігатися в холодильнику до місяця. Якщо треба зелень, дістали частину і знову накрили кришкою.

Абсурдний лайфхак, який взагалі не працює

А от засовувати між стебел шматок зрізаної цибулі - не варто. Цей спосіб не подовжить життя вашого зеленого пучка.

Раніше ми писали, як насправді треба мити зелень, щоб знищити весь бруд, сміття і патогени.

Також повідомлялося, як правильно зберегти ягоди і фрукти на зиму.

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Зелень