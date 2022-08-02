Как сохранить зелень свежей 5-7 дней и даже месяц: суперпростые способы
Хранить зелень свежей можно долго и даже очень долго. Для этого вам почти не нужно прилагать усилий.
Предлагаем в материале Styler ниже несколько лайфхаков из сети, как хранить зелень свежей до месяца.
Хранение 5-7 дней
Метод заворачивания во влажное полотенце будет работать всего пять дней. Если планируете съесть зелень быстро - он действенный.
Популярный метод - поставить в стакан с водой, накрыть пакетом и хранить в холодильнике. Так зелень будет свежей до недели, а потом все равно пожелтеет.
Суперпростой способ для хранения месяц
Возьмите банку достаточного размера, чтобы туда уместились побеги зелени во всю длину. Возьмите наш пучок и положите к банке срезом кверху. Прикройте неплотно крышкой.
Такая зелень будет храниться в холодильнике до месяца. Если надо зелень, достали часть и снова закрыли крышкой.
Абсурдный лайфхак, который вообще не работает
А вот засовывать между стеблей кусок срезанного лука - не стоит. Этот способ не продлит жизнь вашего зеленого пучка.
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