Як зберегти зелень свіжою 5-7 днів і навіть місяць: суперпрості способи
Зберігати зелень свіжою можна довго і навіть дуже довго. Для цього вам майже не потрібно докладати зусиль.
Пропонуємо в матеріалі Styler нижче кілька лайфхаків з мережі, як зберігати зелень свіжою до місяця.
Зберігання 5-7 днів
Метод завертання у вологий рушник працюватиме всього п'ять днів. Якщо плануєте з'їсти зелень швидко - він дієвий.
Популярний метод - поставити в склянку з водою, накрити пакетом і зберігати в холодильнику. Так зелень буде свіжою до тижня, а потім все одно пожовтіє.
Суперпростий спосіб для зберігання місяць
Візьміть банку достатнього розміру, щоб туди вмістилися пагони зелені у всю довжину. Візьміть наш пучок і покладіть до банки зрізом догори. Прикрийте нещільно кришкою.
Така зелень буде зберігатися в холодильнику до місяця. Якщо треба зелень, дістали частину і знову накрили кришкою.
Абсурдний лайфхак, який взагалі не працює
А от засовувати між стебел шматок зрізаної цибулі - не варто. Цей спосіб не подовжить життя вашого зеленого пучка.
Раніше ми писали, як насправді треба мити зелень, щоб знищити весь бруд, сміття і патогени.
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