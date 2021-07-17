Как сохранить мясо без холодильника: самые простые и надежные способы

Мясо хранить нужно в холодильнике – это правда. А лучше в морозильной камере, так как этот продукт очень быстро портится, особенно в сильную жару. Но что же делать, если холодильника нет поблизости или морозильная камера приказала долго жить? Или же вам нужно упаковать мясо с собой в дорогу, а на улице – жара?
Как сохранить мясо без холодильника – читайте в нашем материале ниже.
Во-первых, с мяса нужно сразу же обрезать весь жир по возможности. С жирных частей начинается процесс порчи – именно там мясо подгнивает в первую очередь.
Во-вторых, нужно использовать подручные средства.
Мясо нужно обложить крапивой (листьями полыни, хрена или орехового дерева), а потом завернуть в полотенце, которое пропитано уксусом. После этого мясо нужно положить в деревянный ящик или кастрюлю – емкость должна плотно закрываться.
Если вы находитесь на природе, то ящик с мясом нужно закопать в землю на 10-20 см. Этот способ довольно хлопотный, но так мясо может храниться до двух недель.
Перед употреблением мясо нужно тщательно промыть под струей воды.
Этот способ подойдет для хранения мяса на шашлык. Натрите каждый кусок шашлыка солью, потом чесноком. Положите в кастрюлю, перемешайте с луком и закройте крышкой. В таком виде мясо может храниться до 4 дней, но нельзя оставлять емкость на солнце.
Мясо нужно опустить в кипящую воду на несколько минут. В этой воде растворяем поваренную соль – 5 столовых ложек на литр. Потом это мясо кладем в открытую емкость и оставляем в проветриваемом помещении. Срок хранения – 2-3 дня.
Можно подержать мясо над огнем до образования тонкой корки. А потом просто подвешиваем – но так мясо проживет дольше буквально на одни сутки.
Возьмите емкость и положите туда мясо. Насыпьте кусочки льда так, чтобы мясо было полностью покрыто. Плотно закройте крышку и обмотайте тканью. По возможности, меняйте лед каждые 3-4 часа. Срок хранения – три дня.
Поместите в холодный термопакет замороженное мясо, а потом положите его в термосумку. Такой способ позволит мясу оставаться в замороженном виде до 15 часов.
Кусок мяса намажьте свиным или бараньим жиров, а потом заверните в бумагу или ткань. Хранить такое мясо можно в темном и прохладном месте до 3-4 дней.
Этот вариант подходит для шашлыка и поездок. Маринуем мясо в пластиковом контейнере, желательно без использования майонеза, сметаны.
Через 4 часа контейнер помещаем в морозильную камеру и даем замерзнуть. После этого – заворачиваем контейнер в фольгу, а потом во влажное полотенце.
Такое мясо можно поставить в багажник автомобиля и проехать с ним почти целый день.
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