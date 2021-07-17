Как сохранить мясо без холодильника: самые простые и надежные способы

Во-первых, с мяса нужно сразу же обрезать весь жир по возможности. С жирных частей начинается процесс порчи – именно там мясо подгнивает в первую очередь.

Во-вторых, нужно использовать подручные средства.

Полотенце

Мясо нужно обложить крапивой (листьями полыни, хрена или орехового дерева), а потом завернуть в полотенце, которое пропитано уксусом. После этого мясо нужно положить в деревянный ящик или кастрюлю – емкость должна плотно закрываться.

Если вы находитесь на природе, то ящик с мясом нужно закопать в землю на 10-20 см. Этот способ довольно хлопотный, но так мясо может храниться до двух недель.

Перед употреблением мясо нужно тщательно промыть под струей воды.

Соль и чеснок

Этот способ подойдет для хранения мяса на шашлык. Натрите каждый кусок шашлыка солью, потом чесноком. Положите в кастрюлю, перемешайте с луком и закройте крышкой. В таком виде мясо может храниться до 4 дней, но нельзя оставлять емкость на солнце.

Варим и жарим

Мясо нужно опустить в кипящую воду на несколько минут. В этой воде растворяем поваренную соль – 5 столовых ложек на литр. Потом это мясо кладем в открытую емкость и оставляем в проветриваемом помещении. Срок хранения – 2-3 дня.

Можно подержать мясо над огнем до образования тонкой корки. А потом просто подвешиваем – но так мясо проживет дольше буквально на одни сутки.

Лед

Возьмите емкость и положите туда мясо. Насыпьте кусочки льда так, чтобы мясо было полностью покрыто. Плотно закройте крышку и обмотайте тканью. По возможности, меняйте лед каждые 3-4 часа. Срок хранения – три дня.

Термосумка и термопакет

Поместите в холодный термопакет замороженное мясо, а потом положите его в термосумку. Такой способ позволит мясу оставаться в замороженном виде до 15 часов.

Жир

Кусок мяса намажьте свиным или бараньим жиров, а потом заверните в бумагу или ткань. Хранить такое мясо можно в темном и прохладном месте до 3-4 дней.

Еще один способ - бонус

Этот вариант подходит для шашлыка и поездок. Маринуем мясо в пластиковом контейнере, желательно без использования майонеза, сметаны.

Через 4 часа контейнер помещаем в морозильную камеру и даем замерзнуть. После этого – заворачиваем контейнер в фольгу, а потом во влажное полотенце.

Такое мясо можно поставить в багажник автомобиля и проехать с ним почти целый день.