Як зберегти м'ясо без холодильника: найпростіші і надійні способи

М'ясо зберігати потрібно в холодильнику - це правда. А краще в морозильній камері, оскільки цей продукт дуже швидко псується, особливо в сильну спеку. Але що ж робити, якщо холодильника немає поблизу або морозильна камера наказала довго жити? Або ж вам потрібно упакувати м'ясо з собою в дорогу, а на вулиці – спека?
Як зберегти м'ясо без холодильника – читайте в нашому матеріалі нижче.
По-перше, з м'яса потрібно відразу ж обрізати весь жир по можливості. З жирних частин починається процес псування - саме там м'ясо підгниває в першу чергу.
По-друге, потрібно використовувати підручні засоби.
М'ясо потрібно обкласти кропивою (листям полину, хрону або горіхового дерева), а потім загорнути в рушник, яке просякнуте оцтом. Після цього м'ясо потрібно покласти в дерев'яний ящик або каструлю – ємність повинна щільно закриватися.
Якщо ви перебуваєте на природі, то ящик з м'ясом потрібно закопати в землю на 10-20 Саме цей спосіб досить клопіткий, але так м'ясо може зберігатися до двох тижнів.
Перед вживанням м'ясо потрібно ретельно промити під струменем води.
Цей спосіб підійде для зберігання м'яса на шашлик. Натріть кожен шматок шашлику сіллю, потім часником. Покладіть в каструлю, перемішайте з цибулею і закрийте кришкою. У такому вигляді м'ясо може зберігатися до 4 днів, але не можна залишати ємність на сонці.
М'ясо потрібно опустити в киплячу воду на кілька хвилин. У цій воді розчиняємо кухонну сіль - 5 столових ложок на літр. Потім це м'ясо кладемо у відкриту ємність і залишаємо в провітрюваному приміщенні. Термін зберігання - 2-3 дні.
Можна потримати м'ясо над вогнем до утворення тонкої кірки. А потім просто підвішуємо - але так м'ясо проживе довше буквально на одну добу.
Візьміть ємність і покладіть туди м'ясо. Насипте шматочки льоду так, щоб м'ясо було повністю покрито. Щільно закрийте кришку та обмотайте тканиною. По можливості, міняйте лід кожні 3-4 години. Термін зберігання - три дні.
Помістіть в холодний термопакет заморожене м'ясо, а потім покладіть його в термосумку. Такий спосіб дозволить м'ясу залишатися в замороженому вигляді до 15 годин.
Шматок м'яса намажте свинячим або баранячим жиром, а потім загорніть в папір або тканину. Зберігати таке м'ясо можна в темному і прохолодному місці до 3-4 днів.
Цей варіант підходить для шашлику і поїздок. Маринуємо м'ясо в пластиковому контейнері, бажано без використання майонезу, сметани.
Через 4 години контейнер поміщаємо в морозильну камеру і даємо замерзнути. Після цього - загортаємо контейнер у фольгу, а потім у вологий рушник.
Таке м'ясо можна поставити в багажник автомобіля і проїхати з ним майже цілий день.
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