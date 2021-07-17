Як зберегти м'ясо без холодильника: найпростіші і надійні способи

По-перше, з м'яса потрібно відразу ж обрізати весь жир по можливості. З жирних частин починається процес псування - саме там м'ясо підгниває в першу чергу.

По-друге, потрібно використовувати підручні засоби.

Рушник

М'ясо потрібно обкласти кропивою (листям полину, хрону або горіхового дерева), а потім загорнути в рушник, яке просякнуте оцтом. Після цього м'ясо потрібно покласти в дерев'яний ящик або каструлю – ємність повинна щільно закриватися.

Якщо ви перебуваєте на природі, то ящик з м'ясом потрібно закопати в землю на 10-20 Саме цей спосіб досить клопіткий, але так м'ясо може зберігатися до двох тижнів.

Перед вживанням м'ясо потрібно ретельно промити під струменем води.

Сіль і часник

Цей спосіб підійде для зберігання м'яса на шашлик. Натріть кожен шматок шашлику сіллю, потім часником. Покладіть в каструлю, перемішайте з цибулею і закрийте кришкою. У такому вигляді м'ясо може зберігатися до 4 днів, але не можна залишати ємність на сонці.

Варимо і смажимо

М'ясо потрібно опустити в киплячу воду на кілька хвилин. У цій воді розчиняємо кухонну сіль - 5 столових ложок на літр. Потім це м'ясо кладемо у відкриту ємність і залишаємо в провітрюваному приміщенні. Термін зберігання - 2-3 дні.

Можна потримати м'ясо над вогнем до утворення тонкої кірки. А потім просто підвішуємо - але так м'ясо проживе довше буквально на одну добу.

Лід

Візьміть ємність і покладіть туди м'ясо. Насипте шматочки льоду так, щоб м'ясо було повністю покрито. Щільно закрийте кришку та обмотайте тканиною. По можливості, міняйте лід кожні 3-4 години. Термін зберігання - три дні.

Термосумка і термопакет

Помістіть в холодний термопакет заморожене м'ясо, а потім покладіть його в термосумку. Такий спосіб дозволить м'ясу залишатися в замороженому вигляді до 15 годин.

Жир

Шматок м'яса намажте свинячим або баранячим жиром, а потім загорніть в папір або тканину. Зберігати таке м'ясо можна в темному і прохолодному місці до 3-4 днів.

Ще один спосіб-бонус

Цей варіант підходить для шашлику і поїздок. Маринуємо м'ясо в пластиковому контейнері, бажано без використання майонезу, сметани.

Через 4 години контейнер поміщаємо в морозильну камеру і даємо замерзнути. Після цього - загортаємо контейнер у фольгу, а потім у вологий рушник.

Таке м'ясо можна поставити в багажник автомобіля і проїхати з ним майже цілий день.