Риск есть: врачи рассказали, насколько опасна подгоревшая еда

Даже у самого хорошего повара иногда случается досадный конфуз на кухне – блюдо подгорело. Чаще всего такое блюдо отправляется в мусорное ведро – вкус безнадежно испорчен и считается, что такая пища вредна из-за вероятных канцерогенов.

Однако ученые считают, что не всякое подгоревшее блюдо стоит выбрасывать. Об этом пишет издание WomenEL.

При приготовлении пищи на высоких температурах, в них происходят реакции, в результате которых могут образовываться природные химические вещества или как их еще называют – канцерогены.

Исследования показывают, что канцерогены действительно опасны – во время опыта на лабораторных животных они показали, что вызывают онкологию: рак груди, толстой кишки, печени, кожи, легких, простаты и других органов.

Однако ученые утверждают, что в пригоревших бифштексах или шашлыках уровень природных химических веществ довольно низкий, чтобы причинить серьезный вред здоровью человеку – намного ниже, чем те, которым подвергают лабораторных животных.

Конечно, если употреблять такую пищу ежедневно, то организм начнет реагировать на такую пищу негативно и кроме риска онкологии, есть риск получить и серьезные проблемы с желудком. А если ситуация с подгоревшим блюдом с вами случается раз в год – то особой опасности для человека нет.

В 2017 году в Нидерландах ученые решили провести исследование о воздействии акриламида на здоровье человека. Это такое химическое вещество, которое содержится в производстве бумаги, красок, пластмассы, для очистки питьевой воды и сточных вод.

А еще акриламид может образоваться естественным путем в результате химических реакций определенных крахмалистых продуктов после приготовления при высоких температурах. Более высокий уровень акриламида можно найти в картофеле фри, картофельных чипсах, продуктах из злаков (печенье, тосты, хлопья), и в кофе.

Так вот, 40 микрограммов акриламида увеличивает, по словам ученых, риск возникновения рака в 2 раза.

Поэтому медики рекомендуют не употреблять в пищу подгоревшую еду, а заодно – призывают снизить уровень акриламида в продуктах, в рационе и не злоупотреблять различными фастфудами.