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Не делайте так: эти кулинарные ошибки мы переняли у родителей

Новина українською →
Суббота 10 июля 2021 20:13
Не делайте так: эти кулинарные ошибки мы переняли у родителей Фото: Какие кулинарные ошибки мы унаследовали от родителей (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Кулинарные привычки обычно переходят от поколения к поколению. Мы смотрим, как на кухне управляются наши родители и потом начинаем поступать точно также. Однако, стоит учитывать, что наши родители жили совершенно в других условиях и использовали другие технологии.

Какие кулинарные ошибки, унаследованные от наших родителей, использовать не нужно – читайте в нашем материале ниже.

Мы неправильно вымешиваем тесто

Не стоит использовать одинаковые способы для вымешивания теста – не все они подходят для разных блюд. Долгое перемешивание (этим грешат специальные агрегаты) – делают тесто более плотным и эластичным, так как выделяется больше клейковины. Читайте внимательно рецепт, чтобы тесто было вымешано правильно для пиццы или пирогов.

Сухари и хлеб в котлетах

В фарш для котлет добавлялся сухой хлеб – и для объема, и для того, чтобы котлеты лепились лучше. Но не стоит так делать сейчас. Если хочется добавить хлеб в фарш, то стоит вымочить сухари в молоке – это добавит сочности, так как сухие сухари вытянут всю влагу из фарша. Кстати, размоченную булочку или хлеб в котлеты добавляли, чтобы их было на выходе больше. Современные кулинары предлагают добавлять натертый сыр и достаточное количество лука – тогда они будут сочные.

Размораживание мяса

Наши родители мясо размораживали при комнатной температуре. Но это очень опасно, так как в таких условиях бактерии начинают активнее размножаться, и продукт портится намного быстрее. Мясо для размораживания стоит оставить в холодильнике на ночь – это займет больше времени, но так продукт останется свежим. Как вариант – погрузить герметичную упаковку в холодную воду, но воду нужно менять каждые полчаса.

Жарим чеснок

Если вам нужно обжарить лук вместе с чесноком, то учитывайте, что последний жарится быстрее. Его можно нарезать более крупными кусочками или добавить его в конце процесса.

Маринуем мясо

Не нужно держать мясо в маринаде сутками. И даже необязательно оставлять его на ночь. Это сделает продукт более резиновым и жестким. Уксус и лимонная кислота в маринаде в течении долгого времени не улучшает продукт, а ухудшает его вкус. В таком маринаде достаточно промариновать мясо 20-30 минут. Или использовать другой маринад – без этих ингредиентов.

Компот из сухофруктов

Наши родители сухофрукты всегда замачивали на ночь. Однако это совершенно не обязательно – сухофрукты можно есть сразу, из них можно варить компот. А при добавлении в салат или выпечку – нужно просто опустить в кипяток на 15 минут.

Моем правильно овощи

Просто споласкивать под проточной водой зелень и овощи недостаточно. Чтобы смыть пестициды и микробы, нужно тщательно протереть руками продукты под водой или даже замочить их на 10-15 минут в воде с содой.

Крышки на кастрюлях

При варке овощей или первых блюд – накрывайте кастрюли крышками для равномерного распределения температуры. В современных крышках есть дырочки, чтобы лишняя влага выходила, а тепло аккумулировалось.

Отбиваем мясо

Смените металлический молоток на более современный и используйте для отбивания пищевую пленку – так вы сохраните волокна целиком, а мясо будет сочным, нежным и не будет разваливаться.

Специи при жарке мяса

Не стоит стейки или кусочки мяса бросать сразу после добавления соли на сковороду. Или не посыпайте специями мясо сразу при жарке – подсоленное мясо выделяет больше влаги и это сделает его вареным, без хрустящей корочки. В идеале – обваляйте мясо в специях и дайте постоять минут 15, периодически промокайте салфеткой, чтобы удалить лишнюю влагу.

Рыба и лимон

Дольки лимона лучше не вкладывать в середину самой рыбы, а равномерно разложить дольки между рыбой и грилем – это улучшит аромат блюда и сможет предотвратить пригорание.

Сковородка должна быть полупустая

Если для вашего блюда вам нужно что-то обжарить – следите за тем, чтобы места на сковородке было достаточно, не нагружайте ее с верхом. Тогда все продукты будут прожарены равномерно.

Еще несколько полезных хитростей

  • Печень при жарке нужно солить в самом конце – так она не будет жесткой.
  • Если пирог пригорает сверху – накройте его влажным бумажным полотенцем.
  • Рис будет белоснежным, если при варке в него добавить пару капель уксуса.
  • Чтобы бульон был прозрачным – бросьте в него кубик льда и доведите до кипения.
  • Фасоль при варке не накрывайте – тогда она сохранит свой цвет.
  • Горечь из баклажана убрать просто – нарежьте его, посолите и дайте постоять, а потом промойте холодной водой.
  • Для румяной корочки мясо можно смазать медом, коньяком с водой или гранатовым соком.
  • Яблоки для шарлотки слега обваляйте в муке, чтобы они во время выпекания не сбились в кучу.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какие есть кулинарные хитрости для новичков и лентяев.

А также мы писали о том, как уберечь взрослых и детей от летних кишечных инфекций и отравлений.

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