Как сохранить дома морковь более месяца: назван супер-способ

Известный британский фуд-блогер Майк проверил несколько способов хранения моркови и назвал лучший из них. Также он рассказал, что морковь с зеленой ботвой хранится хуже, так как зеленые листья на верхушке овоща, как правило, высасывают питательные вещества и полезные вещества из моркови внизу.

Всем, кто покупал морковь с листьями, Майк посоветовал "убирать ботву, как только вы придете домой".

Это можно сделать, используя ножницы или нож, чтобы срезать листья как можно ближе к верхушке моркови.

“Мы обнаружили, что лучший способ хранения моркови - это хранить ее в холодильнике, но все дело в контроле влажности и температуры”, - продолжил Майк.

Лучший способ хранения моркови

Оказывается, морковь лучше всего хранить в открытом пакете с застежкой-молнией в ящике для овощей в холодильнике.

Что касается того, как долго морковь остается свежей при таком хранении, то через две недели морковь все еще была твердой и сладкой на вкус, как и две недели назад.

Майк сообщил, что именно при таком способе хранения морковь может оставаться свежей надолго.

Не стоит класть морковь в банку с водой, а также заворачивать ее в фольгу - это не сохранит овощ свежим.