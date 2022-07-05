UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как сохранить дома морковь более месяца: назван супер-способ

Фото: Этот способ поможет моркови долго храниться (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Сохранить дома морковь свежей - очень даже реально. Для этого ее не нужно нарезать и опускать в банку с водой, как это часто рекомендуют.

О супер-способе хранить этот овощ более месяца рассказали в издании Express.

Известный британский фуд-блогер Майк проверил несколько способов хранения моркови и назвал лучший из них. Также он рассказал, что морковь с зеленой ботвой хранится хуже, так как зеленые листья на верхушке овоща, как правило, высасывают питательные вещества и полезные вещества из моркови внизу.

Всем, кто покупал морковь с листьями, Майк посоветовал "убирать ботву, как только вы придете домой".

Это можно сделать, используя ножницы или нож, чтобы срезать листья как можно ближе к верхушке моркови.

“Мы обнаружили, что лучший способ хранения моркови - это хранить ее в холодильнике, но все дело в контроле влажности и температуры”, - продолжил Майк.

Лучший способ хранения моркови

Оказывается, морковь лучше всего хранить в открытом пакете с застежкой-молнией в ящике для овощей в холодильнике.

Что касается того, как долго морковь остается свежей при таком хранении, то через две недели морковь все еще была твердой и сладкой на вкус, как и две недели назад.

Майк сообщил, что именно при таком способе хранения морковь может оставаться свежей надолго.

Не стоит класть морковь в банку с водой, а также заворачивать ее в фольгу - это не сохранит овощ свежим.

Читайте также, как хранить картофель дома без холодильника месяцами.

Читайте также, почему нельзя хранить молоко и яйца на боковой полке.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как правильно хранить лимоны.

Читайте РБК-Украина в Google News