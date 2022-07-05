Як зберегти вдома моркву більше місяця: названий супер-спосіб

Відомий британський фуд-блогер Майк перевірив кілька способів зберігання моркви і назвав кращий з них. Також він розповів, що морква із зеленим бадиллям зберігається гірше, через те, що зелене листя на верхівці овоча, як правило, висмоктує поживні речовини і корисні речовини з моркви внизу.

Всім, хто купував моркву з листям, Майк порадив "прибирати бадилля, як тільки ви прийдете додому".

Це можна зробити, використовуючи ножиці або ніж, щоб зрізати листя якомога ближче до верхівки моркви.

"Ми виявили, що найкращим способом зберігання моркви є зберігання її в холодильнику, але вся справа у контролі вологості та температури", - продовжував Майк.

Кращий спосіб зберігання моркви

Виявляється, моркву найкраще зберігати у відкритому пакеті із застібкою-блискавкою в ящику для овочів в холодильнику.

Що стосується того, як довго морква залишається свіжою при такому зберіганні, то через два тижні морква все ще була твердою і солодкою на смак, як і два тижні тому.

Майк повідомив, що саме при такому способі зберігання морква може залишатися свіжою надовго.

Не варто класти моркву в банку з водою, а також загортати її в фольгу - це не збереже овоч свіжим.