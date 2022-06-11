Как сохранить бананы нечернеющими 15 дней: супер лайфхак

Что вы делаете неправильно с бананами?

В большинстве домов бананы хранят в вазе с фруктами на кухонном столе или на полке.

В течение нескольких дней бананы начинают созревать, а к концу недели кожица может стать темно-коричневой.

Большинству людей нравится есть бананы, когда они ярко-желтые, но как хранить бананы, чтобы замедлить процесс их созревания?

Как сохранить бананы желтыми?

Канал YouTube Kitchen Tips Online поделился простым способом увидеть ваши бананы желтыми даже на 15-ый день.

Майк из интернет-магазина "Кухонные советы" купил две связки бананов с одной полки в одном и том же супермаркете.

Он взял их домой и положил одну связку на свой кухонный стол, а другую — в герметичный контейнер на кухонном столе.

Когда бананы созревают, они выделяют этиленовый газ, в первую очередь в стебле, который затем распространяется на остальную часть плода, помогая ему созреть.

Как сохранить бананы желтыми (express.co.uk)

Одним из способов хранения бананов является популярная техника пластиковой упаковки. Некоторые люди оборачивают стебли бананов пищевой пленкой, чтобы предотвратить их созревание.

Однако более эффективно заворачивать плодоножки отдельных бананов, чтобы предотвратить их созревание, а не прикреплять их все вместе.

При индивидуальной упаковке на стебле остается меньше мест для утечки газообразного этилена.

Также есть и другой способ - это поместить бананы в холодильник, чтобы предотвратить их созревание. Но он работает лишь пару дней, потом бананы все равно остаются мягкими.