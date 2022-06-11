Як зберегти банани нечорніючими 15 днів: супер лайфхак

Що ви робите неправильно з бананами?

У більшості будинків банани зберігають у вазі з фруктами на кухонному столі або на полиці.

Протягом декількох днів банани починають дозрівати, а до кінця тижня шкірка може стати темно-коричневою.

Більшості людей подобається їсти банани, коли вони яскраво-жовті, але як зберігати банани, щоб уповільнити процес їх дозрівання?

Як зберегти банани жовтими?

Канал YouTube Kitchen Tips Online поділився простим способом побачити ваші банани жовтими навіть на 15-ий день.

Майк з інтернет-магазину "Кухонні поради" купив дві зв'язки бананів з однієї полиці в одному і тому ж супермаркеті.

Він взяв їх додому і поклав одну в'язку на свій кухонний стіл, а іншу - в герметичний контейнер на кухонному столі.

Коли банани дозрівають, вони виділяють етиленовий газ, в першу чергу в стеблі, який потім поширюється на решту плоду, допомагаючи йому дозріти.

Як зберегти банани жовтими (express.co.uk)

Одним із способів зберігання бананів є популярна техніка пластикової упаковки. Деякі люди обертають стебла бананів харчовою плівкою, щоб запобігти їх дозріванню.

Однак більш ефективно загортати плодоніжки окремих бананів, щоб запобігти їх дозріванню, а не прикріплювати їх всі разом.

При індивідуальній упаковці на стеблі залишається менше місць для витоку газоподібного етилену.

Також є й інший спосіб - це помістити банани в холодильник, щоб запобігти їх дозріванню. Але він працює лише пару днів, потім банани все одно стають м'якими.