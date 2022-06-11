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Як зберегти банани нечорніючими 15 днів: супер лайфхак

Фото: як краще зберегти банани (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Ні для кого не секрет, що жовті банани дуже швидко чорніють. Є секрет, щоб зберегти ці фрукти свіжими протягом 15 днів.

Супер-лайфхаком поділилися експерти у виданні Express.

Що ви робите неправильно з бананами?

У більшості будинків банани зберігають у вазі з фруктами на кухонному столі або на полиці.

Протягом декількох днів банани починають дозрівати, а до кінця тижня шкірка може стати темно-коричневою.

Більшості людей подобається їсти банани, коли вони яскраво-жовті, але як зберігати банани, щоб уповільнити процес їх дозрівання?

Як зберегти банани жовтими?

Канал YouTube Kitchen Tips Online поділився простим способом побачити ваші банани жовтими навіть на 15-ий день.

Майк з інтернет-магазину "Кухонні поради" купив дві зв'язки бананів з однієї полиці в одному і тому ж супермаркеті.

Він взяв їх додому і поклав одну в'язку на свій кухонний стіл, а іншу - в герметичний контейнер на кухонному столі.

Коли банани дозрівають, вони виділяють етиленовий газ, в першу чергу в стеблі, який потім поширюється на решту плоду, допомагаючи йому дозріти.

Як зберегти банани жовтими (express.co.uk)

Одним із способів зберігання бананів є популярна техніка пластикової упаковки. Деякі люди обертають стебла бананів харчовою плівкою, щоб запобігти їх дозріванню.

Однак більш ефективно загортати плодоніжки окремих бананів, щоб запобігти їх дозріванню, а не прикріплювати їх всі разом.

При індивідуальній упаковці на стеблі залишається менше місць для витоку газоподібного етилену.

Також є й інший спосіб - це помістити банани в холодильник, щоб запобігти їх дозріванню. Але він працює лише пару днів, потім банани все одно стають м'якими.

Вам буде цікаво знати, що буде з вашим організмом, якщо кожен день з'їдати банан.

Раніше лікарі розповіли, що станеться з вами, якщо кожен день протягом місяця з'їдати по яблуку.

Також ми писали про фрукт, який допоможе захистити серце, адже він знижує кров'яний тиск.

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бананы