Вот что произойдет с вами, если каждый день в течение месяца съедать по яблоку
Яблоко часто называют "королем фруктов" из-за их чрезвычайно высокой питательной ценности. Эксперты говорят, что фраза из сказки "молодильное яблочко" имеет под собой реальную почву, ведь с этим фруктом связана молодость нашей кожи.
Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.
Медик уверена, что яблоки помогут сбалансировать питание, восполнив организм большинством необходимых организму питательных веществ.
Замедлит процесс старения
Яблоки содержfт биологически активное вещество: полифенолы яблока. Это природные антиоксиданты, которые могут эффективно удалять вредные свободные радикалы, защищать клетки и реально замедлять процесс старения клеток.
"Регулярное употребление яблок очень полезно для здоровья клеток. Со здоровыми клетками мышцы и кожа станут более эластичными и упругими, морщины уменьшатся, и вы будете выглядеть моложе!" - говорит доктор Гарсия.
Есть нужно обязательно с кожурой
Врач рассказала, что в оболочке фрукта содержится урсоловая кислота. Это разновидность тритерпенового соединения, обладающего очевидной антиоксидантной функцией, а также обладающего хорошим антивозрастным и антиоксидантным действием на кожу.
"Как говорится, съев яблоко в день, можно выглядеть на десять лет моложе", - подытожила Люсия Гарсия.
Съешьте утром после пробуждения яблоко
В еще одной статье доктор советует после пробуждения утром съесть яблоко натощак, так как это очень полезно для здоровья.
Дело в том, что после ночного сна запасы гликогена в печени практически истощаются. Если съесть яблоко утром, сахар из фрукта может быстро усвоиться, что может быстро восполнить энергию для тела.
Свежие яблоки богаты водой и пищевыми волокнами. После того, как вода и пищевые волокна попадают в желудочно-кишечный тракт, они могут ускорить перистальтику желудочно-кишечного тракта, улучшить обмен веществ и удалить токсины и шлаки.
Кроме того, яблоки богаты различными витаминами и минералами. Употребление яблока утром может пополнить запасы витаминов и минералов, которые необходимы организму ежедневно.
Ранее врач также рассказала, что случится, если каждый день съедать по одному банану.
Также врач назвала фрукт, который поможет защитить сердце, ведь он снижает кровяное давление.