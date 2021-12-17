Вот что произойдет с вами, если каждый день в течение месяца съедать по яблоку

Яблоко часто называют "королем фруктов" из-за их чрезвычайно высокой питательной ценности. Эксперты говорят, что фраза из сказки "молодильное яблочко" имеет под собой реальную почву, ведь с этим фруктом связана молодость нашей кожи.

Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora .

Медик уверена, что яблоки помогут сбалансировать питание, восполнив организм большинством необходимых организму питательных веществ.

Замедлит процесс старения

Яблоки содержfт биологически активное вещество: полифенолы яблока. Это природные антиоксиданты, которые могут эффективно удалять вредные свободные радикалы, защищать клетки и реально замедлять процесс старения клеток.

"Регулярное употребление яблок очень полезно для здоровья клеток. Со здоровыми клетками мышцы и кожа станут более эластичными и упругими, морщины уменьшатся, и вы будете выглядеть моложе!" - говорит доктор Гарсия.

Есть нужно обязательно с кожурой

Врач рассказала, что в оболочке фрукта содержится урсоловая кислота. Это разновидность тритерпенового соединения, обладающего очевидной антиоксидантной функцией, а также обладающего хорошим антивозрастным и антиоксидантным действием на кожу.

"Как говорится, съев яблоко в день, можно выглядеть на десять лет моложе", - подытожила Люсия Гарсия.

Съешьте утром после пробуждения яблоко

В еще одной статье доктор советует после пробуждения утром съесть яблоко натощак, так как это очень полезно для здоровья.

Дело в том, что п осле ночного сна запасы гликогена в печени практически истощаются. Если съесть яблоко утром , сахар из фрукта может быстро усвоиться, что может быстро восполнить энергию для тела.

Свежие яблоки богаты водой и пищевыми волокнами. После того, как вода и пищевые волокна попадают в желудочно-кишечный тракт, они могут ускорить перистальтику желудочно-кишечного тракта, улучшить обмен веществ и удалить токсины и шлаки.