Согреет солнце и зальют дожди: украинцам рассказали о погоде в воскресенье

Погода в Украине в воскресенье, 18 августа, принесет дожди только в северные и центральные области, на остальной части территории будет сухо. Также сегодняшний день будет значительно теплее вчерашнего. Об этом говорится в прогнозе синоптиков на сайте Gismeteo.

Температура воздуха на Западе в дневное время будет варьироваться в пределах +24... +26 градусов, после захода солнца ожидается около +12... +15 градусов.

В Центре и на Севере днем температура воздуха составит от +22 до +24 градусов, в ночное время прогнозируется около +12... +17 градусов.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В восточных областях днем термометры покажут от +23 до +28 градусов, ночью синоптики прогнозируют температуру воздуха от +15 до +17 градусов.

В южных регионах тепература воздуха ожидается днем от +23 до +26 градусов, в ночное время - от +15 до +18 градусов.

В столице сегодня осадки не предвидятся, будет облачная погода с прояснениями. В течение суток в Киеве температура воздуха будет колебаться в пределах +16... +23 градусов.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Отметим, что ранее известный синоптик Наталка Диденко рассказала, что после незначительного похолодания в августе, в Украину вскоре снова вернется жаркая погода.

Как сообщалось ранее, недавно по европейским странам пронесся разрушительный торнадо, который разрушал все на своем пути. Больше всего от стихии пострадали жители Люксембурга.