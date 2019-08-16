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Синоптики рассказали, когда в Украину вернется жара

Новости » Общество    16.08.2019 - 12:45
Синоптики рассказали, когда в Украину вернется жара
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Потепление ожидается с воскресенья

После незначительного похолодания в августе, в Украину снова надвигается жаркая погода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию синоптика Наталки Диденко в Facebook.

По данным синоптика, со следующей недели в Украине ожидается значительное потепление. Дневная температура в Киеве 19 августа составит 25-27 градусов тепла, будет солнечно и без осадков.

Сообщается, что температура воздуха начнет выравниваться в воскресенье. В пределах Украины 18 августа предполагается 24-29 градусов тепла, на севере 20-24 градуса.

Также Диденко утверждает, что в ближайшие выходные есть вероятность осадков на Севере и Востоке, в субботу — на Западе. Однако эти осадки будут локальными и вялыми - в большей части Украины будет сухая погода.

Синоптик также информирует, что в Киеве 17 августа будет холодно и ветрено - 18-20 градусов тепла. Возможен дождь.

Как ранее сообщало РБК-Украина, в ближайшие дни в Украине ночью температура опустится до +10. В западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях ночью она составит 10-15 градусов, в западной части страны местами 7-9 градусов.

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