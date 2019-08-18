Зігріє сонце і заллють дощі: українцям розповіли про погоду в неділю

Погода в Україні у неділю, 18 серпня, принесе дощі тільки в північні та центральні області, на решті території буде сухо. Також сьогодні буде значно тепліше за вчорашній день. Про це йдеться в прогнозі синоптиків на сайті Gismeteo.

Температура повітря на Заході в денний час буде варіюватися в межах +24... +26 градусів, після заходу сонця очікується близько +12... +15 градусів.

У Центрі і на Півночі вдень температура повітря становитиме від +22 до +24 градусів, у нічний час прогнозується близько +12... +17 градусів.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

У східних областях вдень термометри покажуть від +23 до +28 градусів, вночі синоптики прогнозують температуру повітря від +15 до +17 градусів.

У південних регіонах температура повітря очікується вдень від +23 до +26 градусів, у нічний час - від +15 до +18 градусів.

У столиці сьогодні опади не передбачаються, буде хмарна погода з проясненнями. Протягом доби у Києві температура повітря коливатиметься в межах +16... +23 градусів.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зазначимо, що раніше відомий синоптик Наталка Діденко розповіла, що після незначного похолодання в серпні, в Україну незабаром знову повернеться спекотна погода.

Як повідомлялося раніше, нещодавно по європейським країнам пронісся руйнівний торнадо, який руйнував все на своєму шляху. Найбільше від стихії постраждали жителі Люксембурга.