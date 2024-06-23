Сьогодні - Трійця. Душевні привітання у віршах, прозі і листівках
День Святої Трійці (П’ятидесятниця) - це важливе свято для вірян як східного, так і західного обряду. В цей день слід допомагати нужденним, прощати ворогів і бажати іншим добра, блага, процвітання і добробуту.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало красиві привітання з Днем Святої Трійці, які сподобаються кожному.
Як привітати прозою чи СМС
Вітаю зі святом Святої Трійці! Нехай це особливе свято принесе вам натхнення для великих справ, наповнить серця любов'ю до ближніх, дарує сімейний затишок і достаток, а також несе щастя і впевненість у завтрашньому дні!
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Зі святом Трійці вас! Нехай урочистий церковний дзвін наповнить вашу душу натхненням і радістю, зміцнить віру і подарує надію, зцілить хвороби й наділить мудрістю!
Вітання до Дня Святої Трійці (листівки: forumsmile.com.ua)
Вітаю зі святом! Нехай Свята Трійця супроводжує вас по життю і захищає від негараздів, нещастя і всього злого. Бажаю міцного здоров'я, сімейного щастя й успіхів у всіх справах. Хай Бог вислухає ваші молитви та здійснить усі бажання!
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Вітаю зі святою Трійцею! Нехай це велике свято надихає вас на добрі справи, наповнює серця любов'ю до ближніх, приносить у кожен дім сімейний затишок і процвітання, а також несе щастя і впевненість у майбутнє.
Красиві привітання з Трійцею (листівки: forumsmile.com.ua)
Вітаю з Трійцею і бажаю, щоб у вашій душі завжди жила надія, а у серці було багато місця для щирого кохання. Бажаю вам щастя, міцного здоров'я, безмежної радості, добробуту та миру.
Вірші до Дня Святої Трійці
У свято Трійці вам бажаю
Багато радості, добра,
Хай море сонця подарує
Погожа літня ця пора!
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Трійця - святість!
Трійця - мудрість!
Трійця - сила, надія і суть!
Нехай не прийде до вас душевна скупість,
Нехай буде світлою життєва путь!
Нехай зійде і на вас осяяння -
Добре слово - початок усього,
Віри в порятунок, а з ним - воскресіння,
Вічної любові благодатної Його!
Як красиво привітати близьких з Трійцею (листівки: forumsmile.com.ua)
В житті по-різному буває
Не завжди квіти, радість, спів.
Та все ж нехай вас обминають
Незгоди, гордість, сум і гнів.
Ростіть дітей на славу людям
І будьте щирі на добро
Вам все віддасться, все в вас буде
Кохання, спокій і тепло.
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В день Трійці святої
Ми щиро бажаєм,
Щоб істинний спокій
На серці настав.
Щоб віра ніколи
Вас не залишала,
Любові та миру
Нині й повсякчас!
Вітання до Трійці, які сподобаються кожному (листівки: forumsmile.com.ua)
Раніше ми вже розповідали про Трійцю 2024 та як правильно відзначати велике свято, його ритуали і традиції.
Крім того, дізнайтеся чим відрізняються Трійця, П’ятидесятниця і Зелені свята.
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, Велика українська енциклопедія, сайти "Побажайко" та "Ого".