Сегодня - Троица. Душевные поздравления в стихах, прозе и открытках
День Святой Троицы (Пятидесятница) – это важный праздник для верующих как восточного, так и западного обряда. В этот день следует помогать нуждающимся, прощать врагов и желать другим добра, блага, процветания и благополучия.
РБК-Украина (проект Styler) собрало красивые поздравления с Днем Святой Троицы, которые понравятся каждому.
Как поздравить прозой или СМС
Поздравляю с праздником Святой Троицы! Пусть этот особый праздник принесет вам вдохновение для великих дел, наполнит сердца любовью к ближним, дарит семейный уют и довольство, а также несет счастье и уверенность в завтрашнем дне!
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С праздником Троицы вас! Пусть торжественный церковный звон наполнит вашу душу вдохновением и радостью, укрепит веру и подарит надежду, исцелит болезни и наделит мудростью!
Поздравление ко Дню Святой Троицы (открытки: forumsmile.com.ua)
Поздравляю с праздником! Пусть Святая Троица сопровождает вас по жизни и защищает от невзгод, несчастий и всего злого. Желаю крепкого здоровья, семейного счастья и успехов во всех делах. Пусть Бог выслушает ваши молитвы и исполнит все желания!
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Поздравляю со святой Троицей! Пусть этот большой праздник вдохновляет вас на добрые дела, наполняет сердца любовью к ближним, приносит в каждый дом семейный уют и процветание, а также несет счастье и уверенность в будущем.
Красивые поздравления с Троицей (открытки: forumsmile.com.ua)
Поздравляю с Троицей и желаю, чтобы в вашей душе всегда жила надежда, а в сердце было много места для искренней любви. Желаю вам счастья, крепкого здоровья, безграничной радости, благополучия и мира.
Стихи ко Дню Святой Троицы
У свято Трійці вам бажаю
Багато радості, добра,
Хай море сонця подарує
Погожа літня ця пора!
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Трійця - святість!
Трійця - мудрість!
Трійця - сила, надія і суть!
Нехай не прийде до вас душевна скупість,
Нехай буде світлою життєва путь!
Нехай зійде і на вас осяяння -
Добре слово - початок усього,
Віри в порятунок, а з ним - воскресіння,
Вічної любові благодатної Його!
Как красиво поздравить близких с Троицей (открытки: forumsmile.com.ua)
В житті по-різному буває
Не завжди квіти, радість, спів.
Та все ж нехай вас обминають
Незгоди, гордість, сум і гнів.
Ростіть дітей на славу людям
І будьте щирі на добро
Вам все віддасться, все в вас буде
Кохання, спокій і тепло.
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В день Трійці святої
Ми щиро бажаєм,
Щоб істинний спокій
На серці настав.
Щоб віра ніколи
Вас не залишала,
Любові та миру
Нині й повсякчас!
Поздравления к Троице, которые понравятся каждому (открытки: forumsmile.com.ua)
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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, Большая украинская энциклопедия, сайты "Побажайко" и "Ого".