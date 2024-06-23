Сегодня - Троица. Душевные поздравления в стихах, прозе и открытках

День Святой Троицы (Пятидесятница) – это важный праздник для верующих как восточного, так и западного обряда. В этот день следует помогать нуждающимся, прощать врагов и желать другим добра, блага, процветания и благополучия.

Как поздравить прозой или СМС

Поздравляю с праздником Святой Троицы! Пусть этот особый праздник принесет вам вдохновение для великих дел, наполнит сердца любовью к ближним, дарит семейный уют и довольство, а также несет счастье и уверенность в завтрашнем дне!

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С праздником Троицы вас! Пусть торжественный церковный звон наполнит вашу душу вдохновением и радостью, укрепит веру и подарит надежду, исцелит болезни и наделит мудростью!

Поздравление ко Дню Святой Троицы (открытки: forumsmile.com.ua)

Поздравляю с праздником! Пусть Святая Троица сопровождает вас по жизни и защищает от невзгод, несчастий и всего злого. Желаю крепкого здоровья, семейного счастья и успехов во всех делах. Пусть Бог выслушает ваши молитвы и исполнит все желания!

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Поздравляю со святой Троицей! Пусть этот большой праздник вдохновляет вас на добрые дела, наполняет сердца любовью к ближним, приносит в каждый дом семейный уют и процветание, а также несет счастье и уверенность в будущем.

Красивые поздравления с Троицей (открытки: forumsmile.com.ua)

Поздравляю с Троицей и желаю, чтобы в вашей душе всегда жила надежда, а в сердце было много места для искренней любви. Желаю вам счастья, крепкого здоровья, безграничной радости, благополучия и мира.

Стихи ко Дню Святой Троицы

У свято Трійці вам бажаю

Багато радості, добра,

Хай море сонця подарує

Погожа літня ця пора!

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Трійця - святість!

Трійця - мудрість!

Трійця - сила, надія і суть!

Нехай не прийде до вас душевна скупість,

Нехай буде світлою життєва путь!

Нехай зійде і на вас осяяння -

Добре слово - початок усього,

Віри в порятунок, а з ним - воскресіння,

Вічної любові благодатної Його!

Как красиво поздравить близких с Троицей (открытки: forumsmile.com.ua)

В житті по-різному буває

Не завжди квіти, радість, спів.

Та все ж нехай вас обминають

Незгоди, гордість, сум і гнів.

Ростіть дітей на славу людям

І будьте щирі на добро

Вам все віддасться, все в вас буде

Кохання, спокій і тепло.

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В день Трійці святої

Ми щиро бажаєм,

Щоб істинний спокій

На серці настав.

Щоб віра ніколи

Вас не залишала,

Любові та миру

Нині й повсякчас!

Поздравления к Троице, которые понравятся каждому (открытки: forumsmile.com.ua)