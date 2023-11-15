Сьогодні починається Різдвяний піст: головні заборони і як потрібно харчуватися по днях

Традиції Різдвяного посту

У народі цей пост називають Пилипівкою. Він починається 15 листопада і триває 40 днів - до 24 грудня. За старим календарем пост починається 28 листопада і закінчується напередодні Різдва за старим стилем - 6 січня.

Під час посту існують суворі обмеження: у їжі, у різних розвагах та у способі життя.

Харчування розділене на три етапи:

З 15 листопада по 6 грудня

З 7 грудня по 18 грудня

З 19 по 24 грудня

Перший етап:

Можна їсти рибу та пити вино - у вівторок, четвер, суботу та неділю

Гарячі страви без олії - у понеділок

Сухе харчування - у середу та п'ятницю

Другий етап

Рослинна їжа без жирів - у понеділок

Їжа з жирами - у вівторок та четвер

Сухе харчування - у середу та п'ятницю

Риба, рослинна олія та вино - тільки на вихідних

Третій етап:

Гарячі страви без жирів - вівторок та четвер

Сухе харчування - понеділок, середа та п'ятниця

Гаряча їжа з жирами - тільки у вихідні

Які продукти під забороною:

Яйця

Молочна продукція (сир, сметана, молоко, вершки, вершкове масло)

М'ясні бульйони

М'ясо, м'ясні страви, ковбаса

Що їсти можна:

Фрукти

Овочі

Крупи

Гриби

Риба

Мед

Горіхи

Бобові

Сухофрукти

Ягоди

Рекомендується переходити до раціону посту поступово, щоб різка зміна не вплинула негативно на стан здоров'я. Щоб не відчувати голод за такого раціону, фахівці рекомендують харчуватися 5-6 разів на добу, тобто кожні 3-4 години.

Що можна готувати під час посту

Супи – овочеві, грибні, рибні, бобові (квасоля, нут, сочевиця, горох), крем-супи.

Варити різні каші, запікати овочі чи крупи з грибами, робити пісні млинці з начинками. Запікати чи відварювати рибу. Гасити гриби та овочі, робити рагу, пироги з овочів та грибів. Також можна робити пісні вареники з грибами та картоплею.

Відмінним доповненням стануть салати з овочів, грибна чи кабачкова ікра, хумус, консервація, пасти з кабачків чи авокадо.

На десерт можна запікати яблука з медом, пекти пироги з ягодами, пісні пиріжки, штруделі, варити узвари та компоти.

Кому необов'язково дотримуватися посту

Суворі обмеження в їжі не застосовують до хворих, до маленьких дітей до 7 років, до вагітних і матерів-годувальниць, людей, які знаходяться в дальній дорозі або відновлюються після хвороби та операцій. Також пост дозволено не дотримуватись тих, хто дуже важко фізично працює.

Церква зазначає, що пост не має бути джерелом поганого самопочуття чи загострення захворювань. Людям, які мають проблеми зі здоров'ям, дозволено не обмежувати себе в їжі.

Що ще не можна робити в пост

Піст - це обмеження в усьому тілесному, оскільки це час духовного очищення. У дні посту треба більше молитись, читати Біблію. А також заборонено: