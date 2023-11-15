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Сегодня начинается Рождественский пост: главные запреты и как нужно питаться по дням

Рождественский пост начинается 15 ноября (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Рождественский пост начинается за 40 дней до праздника Рождества. С 1 сентября 2023 года ПЦУ перешла на новоюлианский календарь, и этот праздник мы будем отмечать вместе со многими странами мира - 25 декабря.

Что нужно знать о Рождественском посте, какие существуют запреты и традиции, как правильно питаться, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

В подготовке материала использованы источники: сайт ПЦУ, Day Today, Месячный календарь.

Традиции Рождественского поста

В народе этот пост называют Пилиповкой. Он начинается 15 ноября и длится 40 дней - до 24 декабря. По старому календарю пост начинается 28 ноября и заканчивается в канун Рождества по старому стилю - 6 января.

Во время поста существуют строгие ограничения: в пище, в различных развлечениях и в образе жизни.

Питание разделено на три этапа:

  • С 15 ноября по 6 декабря
  • С 7 декабря по 18 декабря
  • С 19 по 24 декабря

Первый этап:

Можно есть рыбу и пить вино - во вторник, четверг, субботу и воскресенье

Горячие блюда без масла - по понедельникам

Сухое питание - в среду и пятницу

Второй этап

Растительная пища без жиров - по понедельникам

Пища с жирами - во вторник и четверг

Сухое питание - в среду и пятницу

Рыба, растительное масло и вино - только на выходных

Третий этап:

Горячие блюда без жиров - вторник и четверг

Сухое питание - понедельник, среда и пятница

Горячая пища с жирами - только по выходным

Какие продукты под запретом:

  • Яйца
  • Молочная продукция (творог, сметана, молоко, сливки, сливочное масло)
  • Мясные бульоны
  • Мясо, мясные блюда, колбаса

Что есть можно:

  • Фрукты
  • Овощи
  • Крупы
  • Грибы
  • Рыба
  • Мед
  • Орехи
  • Бобовые
  • Сухофрукты
  • Ягоды

Рекомендуется переходить к рациону поста постепенно, чтобы резкое изменение не отразилось отрицательно на состоянии здоровья. Чтобы не чувствовать голод при таком рационе, специалисты рекомендуют питаться 5-6 раз в сутки, то есть каждые 3-4 часа.

Что можно готовить во время поста

Супы - овощные, грибные, рыбные, бобовые (фасоль, нут, чечевица, горох), крем-супы.

Варить различные каши, запекать овощи или крупы с грибами, делать постные блины с начинками. Запекать или отваривать рыбу. Тушить грибы и овощи, делать рагу, пироги из овощей и грибов. Также можно делать постные вареники с грибами и картофелем.

Отличным дополнением станут салаты из овощей, грибная или кабачковая икра, хумус, консервация, пасты из кабачков или авокадо.

На десерт можно запекать яблоки с медом, печь пироги с ягодами, постные пирожки, штрудели, варить компоты и узвары.

Кому необязательно соблюдать пост

Строгие ограничения в пище не применяют к больным, к маленьким детям до 7 лет, к беременным и кормящим матерям, людям, которые находятся в дальней дороге или которые восстанавливаются после болезни и операций. Также пост разрешено не соблюдать тем, кто очень тяжело физически работает.

Церковь отмечает, что пост не должен быть источником плохого самочувствия или обострения заболеваний. Людям, у которых есть проблемы со здоровьем, разрешено не ограничивать себя в пище.

Что еще нельзя делать в пост

Пост - это ограничения во всем плотском, так как это время духовного очищения. В дни поста нужно больше молиться, читать Библию. А также запрещено:

  • Плохие слова, конфликты, обиды
  • Курение и употребление спиртного
  • Интим
  • Ненависть и зависть
  • Посещение развлекательных мероприятий
  • Празднование громких вечеринок
  • Не проводят обряды венчания, но можно крестить новорожденных и отпевать умерших

 

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