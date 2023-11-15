Сегодня начинается Рождественский пост: главные запреты и как нужно питаться по дням

Традиции Рождественского поста

В народе этот пост называют Пилиповкой. Он начинается 15 ноября и длится 40 дней - до 24 декабря. По старому календарю пост начинается 28 ноября и заканчивается в канун Рождества по старому стилю - 6 января.

Во время поста существуют строгие ограничения: в пище, в различных развлечениях и в образе жизни.

Питание разделено на три этапа:

С 15 ноября по 6 декабря

С 7 декабря по 18 декабря

С 19 по 24 декабря

Первый этап:

Можно есть рыбу и пить вино - во вторник, четверг, субботу и воскресенье

Горячие блюда без масла - по понедельникам

Сухое питание - в среду и пятницу

Второй этап

Растительная пища без жиров - по понедельникам

Пища с жирами - во вторник и четверг

Сухое питание - в среду и пятницу

Рыба, растительное масло и вино - только на выходных

Третий этап:

Горячие блюда без жиров - вторник и четверг

Сухое питание - понедельник, среда и пятница

Горячая пища с жирами - только по выходным

Какие продукты под запретом:

Яйца

Молочная продукция (творог, сметана, молоко, сливки, сливочное масло)

Мясные бульоны

Мясо, мясные блюда, колбаса

Что есть можно:

Фрукты

Овощи

Крупы

Грибы

Рыба

Мед

Орехи

Бобовые

Сухофрукты

Ягоды

Рекомендуется переходить к рациону поста постепенно, чтобы резкое изменение не отразилось отрицательно на состоянии здоровья. Чтобы не чувствовать голод при таком рационе, специалисты рекомендуют питаться 5-6 раз в сутки, то есть каждые 3-4 часа.

Что можно готовить во время поста

Супы - овощные, грибные, рыбные, бобовые (фасоль, нут, чечевица, горох), крем-супы.

Варить различные каши, запекать овощи или крупы с грибами, делать постные блины с начинками. Запекать или отваривать рыбу. Тушить грибы и овощи, делать рагу, пироги из овощей и грибов. Также можно делать постные вареники с грибами и картофелем.

Отличным дополнением станут салаты из овощей, грибная или кабачковая икра, хумус, консервация, пасты из кабачков или авокадо.

На десерт можно запекать яблоки с медом, печь пироги с ягодами, постные пирожки, штрудели, варить компоты и узвары.

Кому необязательно соблюдать пост

Строгие ограничения в пище не применяют к больным, к маленьким детям до 7 лет, к беременным и кормящим матерям, людям, которые находятся в дальней дороге или которые восстанавливаются после болезни и операций. Также пост разрешено не соблюдать тем, кто очень тяжело физически работает.

Церковь отмечает, что пост не должен быть источником плохого самочувствия или обострения заболеваний. Людям, у которых есть проблемы со здоровьем, разрешено не ограничивать себя в пище.

Что еще нельзя делать в пост

Пост - это ограничения во всем плотском, так как это время духовного очищения. В дни поста нужно больше молиться, читать Библию. А также запрещено: