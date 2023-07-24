Сьогодні - день ангела Ольги: розкішні привітання в листівках, віршах та СМС

Привітання у віршах, картинках та СМС

В день ангела для тебе, Олю,

Хай щиро усміхнеться світ навколо,

І по безкрайньому життєвім полі,

Розстелить квітами стежину доля!

Нехай, що добре є в житті, ніколи не минає,

А все найкраще ще попереду чекає,

Усе, чого собі бажаєш, теж тобі бажаю,

І ще, і ще, і ще раз з Днем ангела вітаю!

Нехай в день ангела красою квітне світ,

Стають життям усі найкращі мрії,

Нехай дарує доля сотню літ,

У щасті й радості, любові та надії!

У красуні іменини

Нема від Олі кращої дівчини!

З Днем ангела тебе вітаю,

Великого щастячка бажаю.

Нехай життя, мов пісня,

Лине у любові,

Щасливі дні,

Нехай дарує доля,

Хай ангел-охоронець дасть,

Наснагу й сильну волю,

З днем ангела вітаєм нині щиро, Олю!

Сьогодні настали іменини

У Ольги, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріями тебе вінчає.

Красиві картинки та вітання зі святом у прозі

Ольга, Олечка, Олюсю, вітаю тебе з днем ангела! Бажаю почувати себе справжньою княгинею, бути впевненою, справжньою і вічно молодою тілом і душею!

Мила Оленько, зі святом! Така, як ти дівчина, чарівна і приваблива, оптимістична і харизматична, заслуговує на все в житті найвищої якості! Бажаємо тобі залишатися таким самим яскравим сонечком, мати таких же щирих друзів і насолоджуватися кожною миттю життя! Кохання тобі взаємного, оселі затишної та справжнього жіночого щастя!

Оленько, сьогодні твій день ангела! Вітаємо тебе від щирого серця! Нехай у тебе все буде чудово та чудово! Нехай і сьогодні, і потім дні проходитимуть весело, вдало та щасливо! Ти найкрасивіша і чудова!

Дорога моя Ольго! Щиро вітаю тебе з красивим святом - днем ангела. Хочу в цей день побажати тобі тільки одного: хай твій ангел-охоронець допомагає тобі летіти, навіть коли твої крила опускаються вниз.

Всі фото: freepik

Відеопривітання з днем Ольги:

День ангела Ольги відзначають також: 10 лютого, 6 березня, 14 березня, 17 липня, 23 листопада.