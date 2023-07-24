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Сьогодні - день ангела Ольги: розкішні привітання в листівках, віршах та СМС

Як привітати жінок на ім'я Ольга з днем ангела (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

24 липня 2023 року вшановується пам'ять Блаженної княгині Ольги, тож всі дівчата й жінки з іменем Ольга святкують свій День ангела.

Як привітати найрідніших з їхнім святом - в матеріалі Styler далі.

Привітання у віршах, картинках та СМС

В день ангела для тебе, Олю,
Хай щиро усміхнеться світ навколо,
І по безкрайньому життєвім полі,
Розстелить квітами стежину доля!
Нехай, що добре є в житті, ніколи не минає,
А все найкраще ще попереду чекає,
Усе, чого собі бажаєш, теж тобі бажаю,
І ще, і ще, і ще раз з Днем ангела вітаю!

Нехай в день ангела красою квітне світ,
Стають життям усі найкращі мрії,
Нехай дарує доля сотню літ,
У щасті й радості, любові та надії!

У красуні іменини
Нема від Олі кращої дівчини!
З Днем ангела тебе вітаю,
Великого щастячка бажаю.

Нехай життя, мов пісня,
Лине у любові,
Щасливі дні,
Нехай дарує доля,
Хай ангел-охоронець дасть,
Наснагу й сильну волю,
З днем ангела вітаєм нині щиро, Олю!

Сьогодні настали іменини
У Ольги, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріями тебе вінчає.

Красиві картинки та вітання зі святом у прозі

Ольга, Олечка, Олюсю, вітаю тебе з днем ангела! Бажаю почувати себе справжньою княгинею, бути впевненою, справжньою і вічно молодою тілом і душею!

Мила Оленько, зі святом! Така, як ти дівчина, чарівна і приваблива, оптимістична і харизматична, заслуговує на все в житті найвищої якості! Бажаємо тобі залишатися таким самим яскравим сонечком, мати таких же щирих друзів і насолоджуватися кожною миттю життя! Кохання тобі взаємного, оселі затишної та справжнього жіночого щастя!

Оленько, сьогодні твій день ангела! Вітаємо тебе від щирого серця! Нехай у тебе все буде чудово та чудово! Нехай і сьогодні, і потім дні проходитимуть весело, вдало та щасливо! Ти найкрасивіша і чудова!

Дорога моя Ольго! Щиро вітаю тебе з красивим святом - днем ангела. Хочу в цей день побажати тобі тільки одного: хай твій ангел-охоронець допомагає тобі летіти, навіть коли твої крила опускаються вниз.

Всі фото: freepik

Відеопривітання з днем Ольги:

День ангела Ольги відзначають також: 10 лютого, 6 березня, 14 березня, 17 липня, 23 листопада.

Раніше ми писали про головні церковні свята серпня 2023 року.

Також читайте про традиції всіх трьох Спасів в Україні.

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День ангеласвято в Україні