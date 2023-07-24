Сегодня - день ангела Ольги: роскошные поздравления в открытках, стихах и СМС

24 июля 2023 года чтится память Блаженной княгини Ольги, поэтому все девочки, девушки и женщины с именем Ольга празднуют свой День ангела.
Как поздравить самых родных с их праздником - в материале Styler дальше.
Ольга, день сегодня твой,
Радость будет пусть с тобой!
Слезы никогда не лей,
Улыбайся веселей.
Жизнь тебя пусть бережет,
Бог в душе огонь зажжет.
Пусть исчезнут страх и боль,
Сердце счастью ты открой!
Оля, будь всегда счастливой
И такою же красивой
Ты, конечно, оставайся,
Безусловно - улыбайся!
У красотки именины
Нет Оли лучше дивчины!
С Днем ангела тебя поздравляю,
Большого счастья пожелаю.
Оля, Олечка родная,
В этот день тебе желаю
Быть любимой и любить,
И красавицею слыть!
Чтобы в женском обаянии
Равных не было тебе,
Чтоб была ты самой яркой
И счастливой на Земле!
Будь сильной, мудрой и прекрасной,
Как тезка гордая твоя.
Чтоб сделать женщину княгиней
Порою не нужны князья.
Пусть сердце будет нежным, чутким
И справедливою душа,
И устоят любовь и вера,
Когда все прочие грешат.
Ольга, Олечка, Олюся, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю чувствовать себя настоящей княгиней, быть уверенной, настоящей и вечно молодой телом и душой!
Милая Оленька, с праздником! Такая, как ты девушка, обворожительная и обаятельная, оптимистичная и харизматичная, заслуживает иметь все в жизни самого высокого качества! Желаем тебе оставаться таким же ярким солнышком, иметь таких же лучезарных друзей и наслаждаться каждым мгновением жизни! Любви тебе взаимной, дома уютного и настоящего женского счастья!
Оля, сегодня твой день ангела! Поздравляем тебя от всего сердца! Пусть у тебя все будет прекрасно! Пусть и сегодня, и потом дни будут проходить весело, удачно и счастливо! Ты самая красивая и замечательная!
Дорогая моя Ольга! Искренне поздравляю тебя с красивым праздником - днем ангела. Хочу в этот день пожелать тебе только одного: пусть твой ангел-хранитель помогает тебе лететь, даже когда твои крылья опускаются вниз.
Все фото: freepik
День ангела Ольги отмечают также: 10 февраля, 6 марта, 14 марта, 17 июля, 23 ноября.
Ранее мы писали о главных церковных праздниках августа 2023 года.
Также читайте о традициях всех трех Спасов в Украине.