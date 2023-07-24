Сьогодні - день ангела Ольги: розкішні привітання в листівках, віршах та СМС
24 липня 2023 року вшановується пам'ять Блаженної княгині Ольги, тож всі дівчата й жінки з іменем Ольга святкують свій День ангела.
Як привітати найрідніших з їхнім святом - в матеріалі Styler далі.
Привітання у віршах, картинках та СМС
В день ангела для тебе, Олю,
Хай щиро усміхнеться світ навколо,
І по безкрайньому життєвім полі,
Розстелить квітами стежину доля!
Нехай, що добре є в житті, ніколи не минає,
А все найкраще ще попереду чекає,
Усе, чого собі бажаєш, теж тобі бажаю,
І ще, і ще, і ще раз з Днем ангела вітаю!
Нехай в день ангела красою квітне світ,
Стають життям усі найкращі мрії,
Нехай дарує доля сотню літ,
У щасті й радості, любові та надії!
У красуні іменини
Нема від Олі кращої дівчини!
З Днем ангела тебе вітаю,
Великого щастячка бажаю.
Нехай життя, мов пісня,
Лине у любові,
Щасливі дні,
Нехай дарує доля,
Хай ангел-охоронець дасть,
Наснагу й сильну волю,
З днем ангела вітаєм нині щиро, Олю!
Сьогодні настали іменини
У Ольги, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріями тебе вінчає.
Красиві картинки та вітання зі святом у прозі
Ольга, Олечка, Олюсю, вітаю тебе з днем ангела! Бажаю почувати себе справжньою княгинею, бути впевненою, справжньою і вічно молодою тілом і душею!
Мила Оленько, зі святом! Така, як ти дівчина, чарівна і приваблива, оптимістична і харизматична, заслуговує на все в житті найвищої якості! Бажаємо тобі залишатися таким самим яскравим сонечком, мати таких же щирих друзів і насолоджуватися кожною миттю життя! Кохання тобі взаємного, оселі затишної та справжнього жіночого щастя!
Оленько, сьогодні твій день ангела! Вітаємо тебе від щирого серця! Нехай у тебе все буде чудово та чудово! Нехай і сьогодні, і потім дні проходитимуть весело, вдало та щасливо! Ти найкрасивіша і чудова!
Дорога моя Ольго! Щиро вітаю тебе з красивим святом - днем ангела. Хочу в цей день побажати тобі тільки одного: хай твій ангел-охоронець допомагає тобі летіти, навіть коли твої крила опускаються вниз.
Всі фото: freepik
Відеопривітання з днем Ольги:
День ангела Ольги відзначають також: 10 лютого, 6 березня, 14 березня, 17 липня, 23 листопада.
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