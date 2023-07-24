Сегодня - день ангела Ольги: роскошные поздравления в открытках, стихах и СМС

24 июля 2023 года чтится память Блаженной княгини Ольги, поэтому все девочки, девушки и женщины с именем Ольга празднуют свой День ангела.

Как поздравить самых родных с их праздником - в материале Styler дальше.

Поздравления в стихах, картинках и СМС

Ольга, день сегодня твой,

Радость будет пусть с тобой!

Слезы никогда не лей,

Улыбайся веселей.

Жизнь тебя пусть бережет,

Бог в душе огонь зажжет.

Пусть исчезнут страх и боль,

Сердце счастью ты открой!

Оля, будь всегда счастливой

И такою же красивой

Ты, конечно, оставайся,

Безусловно - улыбайся!

У красотки именины

Нет Оли лучше дивчины!

С Днем ангела тебя поздравляю,

Большого счастья пожелаю.

Оля, Олечка родная,

В этот день тебе желаю

Быть любимой и любить,

И красавицею слыть!

Чтобы в женском обаянии

Равных не было тебе,

Чтоб была ты самой яркой

И счастливой на Земле!

Будь сильной, мудрой и прекрасной,

Как тезка гордая твоя.

Чтоб сделать женщину княгиней

Порою не нужны князья.

Пусть сердце будет нежным, чутким

И справедливою душа,

И устоят любовь и вера,

Когда все прочие грешат.

Красивые картинки и поздравления с праздником в прозе

Ольга, Олечка, Олюся, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю чувствовать себя настоящей княгиней, быть уверенной, настоящей и вечно молодой телом и душой!

Милая Оленька, с праздником! Такая, как ты девушка, обворожительная и обаятельная, оптимистичная и харизматичная, заслуживает иметь все в жизни самого высокого качества! Желаем тебе оставаться таким же ярким солнышком, иметь таких же лучезарных друзей и наслаждаться каждым мгновением жизни! Любви тебе взаимной, дома уютного и настоящего женского счастья!

Оля, сегодня твой день ангела! Поздравляем тебя от всего сердца! Пусть у тебя все будет прекрасно! Пусть и сегодня, и потом дни будут проходить весело, удачно и счастливо! Ты самая красивая и замечательная!

Дорогая моя Ольга! Искренне поздравляю тебя с красивым праздником - днем ангела. Хочу в этот день пожелать тебе только одного: пусть твой ангел-хранитель помогает тебе лететь, даже когда твои крылья опускаются вниз.

Все фото: freepik

Видеопоздравление с днем Ольги:

День ангела Ольги отмечают также: 10 февраля, 6 марта, 14 марта, 17 июля, 23 ноября.