ua en ru
Чт, 30 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сьогодні – день Андрія Первозванного. Як привітати близьких милими віршами та смс

Четвер 30 листопада 2023 07:02
UA EN RU
Сьогодні – день Андрія Первозванного. Як привітати близьких милими віршами та смс Вітання з Днем Андрія (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

30 листопада 2023 року у православному календарі особливий день – свято на честь апостола Андрія Первозванного. Привітати з особливим днем можна всіх рідних та близьких, а також знайомих чоловіків на ім'я Андрій.

Якими віршами, милими смс чи картинками можна привітати з днем Андрія Первозванного, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Під час підготовки матеріалу використані джерела: календар ПЦУ, Твій світ, Привітання.

Я помолюсь за Андрія всім ангелам у світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров'я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу тобі тільки віри та сили,

Щоб біди тобі не змели, не скосили.

Я попрошу тобі сили криці та сталі,

Щоб турботи щоденні у дорозі відстали.

Я помолюся за тебе всім ангелам у світі,

Хай дарують роки тобі довгі та світлі.

***

Сьогодні – день Андрія Первозванного. Як привітати близьких милими віршами та смс

Нехай день твій святий,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожному кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Андрія,

Прийми привітання!

***

Стародавні греки називали Андрієм мужньою людиною, так нехай же вся сміливість, що таїться у твоєму імені, допоможе тобі зухвало вирвати щастя з рук долі та тримати його багато років, щоб кожен день ми бачили усміхненого чоловіка, обдарованого щедрою удачею.

***

Сьогодні у тебе День Ангела. Приймай мої поздоровлення. Я бажаю тобі міцного здоров’я, багато сил і енергії, море фінансів і океан фінансового благополуччя. Нехай твоє життя буде казковим. Нехай у тебе завжди буде багато вражень. Я бажаю тобі не сидіти на місці, багато подорожувати, знайомитися з новими людьми та розкривати нові грані нашого, на перший погляд, простого, але і такого складного життя. Зі святом!​

***

Сьогодні – день Андрія Первозванного. Як привітати близьких милими віршами та смс

У День Андрія хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання та успіх.

***

Сьогодні в день твоїх іменин, Андрію, бажаємо тобі, щоб життя виправдало всі твої надії! Нехай твої дні будуть сповнені світлими миттєвостями, любов’ю та успіхами, а печаль і тривога не ступають на твій поріг! Від щирого серця вітаємо тебе зі святом!

***

Андрію, вітаю з днем ангела. Нехай Ваш ангел супроводжує завжди, оберігає від усього злого і заохочує на добрі справи. Нехай твій шлях приведе тебе до успіху і добробуту, а кожна дорога у житті буде всипана удачею.

***

Сьогодні – день Андрія Первозванного. Як привітати близьких милими віршами та смс

Нехай принесе Андрій Святий

Здоров'я багато, удачі та сил,

Наповнить світ твій добротою,

Щоб стало щастя до тебе йшло легкою ходою!

***

Андрію, вітаючи тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з тобою
надія, віра та любов.
Хай добрий ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм тобі дарує.

***

Іменини в Андрія,
Вітаймо ми якнайскоріше,
Безліч щасливих днів,
Нехай прибудуть мерщій!

***

Сьогодні – день Андрія Первозванного. Як привітати близьких милими віршами та смс

Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.

***

Ти Андрій у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!

Раніше ми розповідали, які є заборони на Андрія Первозванного.

А також писали про те, як за старих часів дівчата ворожили в ніч на Андрія.

Читайте РБК-Україна в Google News
день Андрія Свята в Україні свято в Україні