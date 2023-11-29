День Андрія Первозванного 2023: коли відзначаємо, які традиції та заборони

День Андрія Первозванного цього року християни відзначатимуть уже за новим календарем. Раніше це свято мало дату 13 грудня, а після переходу на новоюліанський календар він змістився на 30 листопада.

Хто такий Андрій Первозванний

Це один із дванадцяти апостолів Ісуса Христа, який був першим покликаним Спасителем. Нині цей святий - покровитель сімейного щастя, кохання та шлюбу.

Андрій народився у Віфсаїді у Сирії (тоді входила до Римської імперії) і був простим рибалкою. Одного разу разом із братом Петром на Галілейському озері він зустрів Ісуса Христа, і перший відгукнувся на заклик Спасителя, ставши його вірним учнем – тому його й назвали Первозваним.

Апостол Андрій після розп'яття та воскресіння Христа разом з іншими учнями вирушив проповідувати Віру у далекі краї і як місіонер прибув до Скіфії. Так, Андрій Первозванний вважається небесним патроном України. У "Повісті минулих літ" розповідається, що саме йому належить пророцтво про виникнення великого міста з безліччю церков на київських пагорбах.

Святий Андрій прийняв муки заради Христа і в грецькому місті Патри був розіп'ятий при римському імператорі Нероні в 77 році за наказом проконсула Егея на Х-подібному хресті, який згодом почали називати Андріївським.

Хрест святого Андрія постійно перебуває у православному соборі у Патрі, але реліквію привозили до столиці України на святкування 1025-річчя Хрещення. Хрест апостола є досить масивною спорудою висотою 2 м і шириною близько 1,2 м, він досить важкий - понад 100 кг.

Традиції на Андрія Первозванного

Вранці у свято віруючі обов'язково відвідують святкову службу у церкві та читають молитви до цього святого.

Народна назва дня Андрія - Каліта. Так називали обрядові коржики, які підвішували до стелі. Молоді хлопці мали по черзі спробувати відкусити шматок каліти, підвішеної до стелі та не використовувати для цього руки. Потрібно було зробити це не засміявшись, осідлавши кочергу.

А дівчата спостерігали за змаганнями та наглядали собі чоловіка. Той, кому з хлопців вдалося відкусити каліту за всіма правилами - вважався везунчиком, і доля обіцяє йому щасливе одруження. А кому не пощастило - йшов додому з вимазаним сажею обличчям.

У ніч на Андрія дівчата ворожать на ім'я нареченого та свою майбутню долю.

Ще одна традиція пов'язана зі вгадуванням погоди по воді. Для цього треба було підійти до колодязя, озера чи річки та прислухатися, як поводиться вода: тиха обіцяла гарну зиму, а галаслива - холоднечі та хуртовини. Аналогічні передбачення можна було робити, спостерігаючи за вогнем у печі: червоний колір полум'я обіцяв сильні морози, білий - близьку відлигу.

Що робити на Андрія не можна

Традиційно на великі релігійні свята заборонено займатися важкою фізичною працею та домашніми справами – шити, в'язати, вишивати, прати, гладити, прибирати.

У день Андрія не можна лаятись і кричати, ображати інших, ображати слабких та відмовляти у допомозі. Вважається, що, якщо богохульствувати та лаятися, злі слова можуть принести біді та хвороби, що говорить.

Оскільки свято випадає на час Різдвяного посту, на Андрія не влаштовують галасливих вечірок, не п'ють алкоголь, за столом не їдять м'ясо, яйця, молоко.

Молитви до Андрія Первозванного

У День Андрія моляться за різні речі. За старих часів йому молилися, щоб мандрівники та моряки повернулися додому благополучно. А ще щоб зміцнити свою віру.

Молоді дівчата та хлопці моляться про вдалий шлюб та щасливу родину.

Молитва на Андрія

Первозданний Апостолі Господа і Спаса нашого, верховний Будівничий Церкви Христової - всехвальний Андрію!

Заклик Христа йти за Ним Ти сприйняв з гарячістю і залишивши свої сіті – все своє майно - та за Христом пішов навіки. Прославляємо і величаємо Апостольські труди Твої; тремтливо згадуємо Благословенний Твій прихід до нас та чесні страждання, які за Христа перетерпів; у розчуленні цілуємо Ікону твою; шануємо святу пам'ять Твою і непохитно віруємо, що Господь Бог є живий, жива також і душа твоя.

З Ним, Господом, Ти перебуваєш на Небесах і не перестаєш любити нас любов'ю, якою полюбив раніше, коли Духом Святим передбачивши наше навернення до Христа Спасителя. Люблячи ж і тепер, підносиш свої молитви до Господа про потреби всіх нас – недостойних твоїх нащадків.

Святий Апостолі Андрію! Так ми віруємо і постійно ісповідуємо, та з цією вірою Благаємо Господа Бога Спасителя Нашого Ісуса Христа, щоб твоїми молитвами він дарував нас усім потрібним для спасіння і життя вічного.

Благай же, Андрію, Господа, щоб і кожен із нас нині шукав не земних вигод, але турбувався про ближніх своїх і скерував до Небесного, вічного.

Святий Апостолі Андрію! Маючи тобі за свого Опікуна і Молитовника, тішимо собі надією, що молитви твої будуть завжди допомагати нам перед Господом, Спасителем нашим Ісусом Христом, Якому належить слава, честь і поклоніння з Отцем і Святим Духом навіки вічні.

Молитва для заміжжя

О, Всевишній Святий Апостол Андрій, Первозванний я знаю, що щастя велике сімейне моє залежить від того, щоб я полюбила Господа всією душею і всім своїм серцем, а також у тому, щоб завжди та всюди виконувала у всьому волю Всевишнього. Так керуй же Господи моїми справами та вчинками, а я з радістю підкорюся.

Я хочу угодити тільки Тобі, бо Ти єдиний Творець усього земного. Дай силі мені не виявити гордість і самолюбство, хай розум присутній завжди в моїх чинах, а скромність і цнотливість стануть моїми прикрасами. Неробство, що породжує пороки, хай буде мені гидка. Покажи мені, Господи на праведний шлях, даруй мені полювання працьовитості та благослови мене на працю на благо. Наказує закон Божий всім людям на землі жити у чесному подружжі. Так прошу тобі Господи, приведи до мене мого судженого. Чи не для бажання мого, а для виконання свого життєвого призначення.

Ти Всевишній сам вказуєш, що негідно людям життя земну проводити на самоті. Дружина дана людині в помічниці, благословивши ти сім'ю, щоби народ міг рости та множитися та землю населяти. Святий Андрій Первозванний, почуй мою молитву смиренну принесену з глибини дівочого серця. Дай мені для життя щасливою дружина чесного та набожного. Допоможи створити з ним сім'ю щасливу та міцну. Щоб ми з ним у злагоді та любові жили і Бога Милосердного і Тобі вихваляли. Амінь

Молитва про зцілення

Слова молитовного звернення на зцілення іншого чоловіка звучатимуть так:

Святий Андрій Первозванний, прошу тобі зціли душу мою рідну, людину мені близького, який страждає від страшної хвороби. Він хворіє жахливо, чи не спить від болю ночами, від сліз стало боляче його, чи не спить очами. Господь наказав його за вчинені гріхи, щоб помучитися він сильно, щоб зізналася його душа в тому, що гріховність - велика життєва помилка. Молю, зціли та інших дорогих і рідних мені людей, вимолити у Бога прощення за їхні гріхи, вчинені через незнання. Амінь.