Сегодня - день Андрея Первозванного. Как поздравить близких милыми стихами и смс
30 ноября 2023 года в православном календаре особенный день - праздник в честь апостола Андрея Первозванного. Поздравить с особенным днем можно всех родных и близких, а также знакомых мужчин по имени Андрей.
Какими стихами, милыми смс или картинками можно поздравить с днем Андрея Первозванного, рассказівает РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использованы источники: календарь ПЦУ, Твой мир, Привітання.
Я помолюсь за Андрія всім ангелам у світі
І попрошу волошку у стиглому житі,
І попрошу здоров’я і щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе тільки віри та сили,
Щоби біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці та сталі,
Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.
Я помолюсь за тебе всім ангелам у світі,
Хай дарують роки тобі довгі та світлі.
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Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Андрія,
Прийми привітання!
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Стародавні греки називали Андрієм мужньою людиною, так нехай же вся сміливість, що таїться у твоєму імені, допоможе тобі зухвало вирвати щастя з рук долі та тримати його багато років, щоб кожен день ми бачили усміхненого чоловіка, обдарованого щедрою удачею.
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Сьогодні у тебе День Ангела. Приймай мої поздоровлення. Я бажаю тобі міцного здоров’я, багато сил і енергії, море фінансів і океан фінансового благополуччя. Нехай твоє життя буде казковим. Нехай у тебе завжди буде багато вражень. Я бажаю тобі не сидіти на місці, багато подорожувати, знайомитися з новими людьми та розкривати нові грані нашого, на перший погляд, простого, але і такого складного життя. Зі святом!
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У День Андрія хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання та успіх.
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Сьогодні в день твоїх іменин, Андрію, бажаємо тобі, щоб життя виправдало всі твої надії! Нехай твої дні будуть сповнені світлими миттєвостями, любов’ю та успіхами, а печаль і тривога не ступають на твій поріг! Від щирого серця вітаємо тебе зі святом!
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Андрію, вітаю з днем ангела. Нехай Ваш ангел супроводжує завжди, оберігає від усього злого і заохочує на добрі справи. Нехай твій шлях приведе тебе до успіху і добробуту, а кожна дорога у житті буде всипана удачею.
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Нехай принесе Андрій Святий
Здоров'я багато, удачі та сил,
Наповнить світ твій добротою,
Щоб стало щастя до тебе йшло легкою ходою!
***
Андрію, вітаючи тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з тобою
надія, віра та любов.
Хай добрий ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм тобі дарує.
***
Іменини в Андрія,
Вітаймо ми якнайскоріше,
Безліч щасливих днів,
Нехай прибудуть мерщій!
***
Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.
***
Ти Андрій у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
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