Софию Киевскую спасут от разрушения из-за влаги: как "вылечат" заповедник

София Киевская получила инновационное оборудование осушения стен, которое поможет решить проблему повышенной влажности и сохранить тысячелетний памятник истории и архитектуры Украины от постепенного разрушения.

Украинские меценаты подарили заповеднику специальную швейцарскую систему стоимостью 4 миллиона гривен, сконструированную на основе разработок выдающегося ученого и изобретателя Николы Теслы. Об этом передает "Укринформ".

Как рассказала гендиректор заповедника Неля Куковальская, влага из земли подходит к стенам Софии и разрушает материал, из которого они сложены.

Она подчеркнула, что в заповеднике уже давно нарушена вертикальная и горизонтальная гидроизоляции. Проверка показала, что показатели влажности очень большие и не все из них были известны ранее.

"Когда мы поставили оборудование, мы смогли сделать измерения внутри стен, где влажность оказалась гораздо больше, чем на поверхности, где она составляет 5-7%. Мы увидели реальную картину - влажность в некоторых местах доходит до 12-13%, что для такого сооружения недопустимо!" - отметила она.

Технология, которая благодаря украинским фармацевтическим компаниям теперь установлена ​​в стенах Софии Киевской (28 швейцарских приборов компании BioDry), уже более 10 лет спасает объекты культурного наследия по всему миру.

Так, установленное в сооружениях оборудование поможет устранить проблему образования избыточной влаги и восстановить микроклимат.

Куковальская уточнила, что речь идет о всех стенах Софии Киевской - и внешних, и о фундаменте Софийского собора. Оборудованием охвачен весь архитектурный ансамбль, оно установлено в Митрополичьем дворце, Воротах Заборовского, Теплой Софии, Южной въездной башни и на колокольне.

"И именно эта технология не разрушительными методами, используя электромагнитные поля нашей земли, настраивает электромагнитные волны так, что вода забывает свою память и идет назад. И за 3 года мы планируем полностью осушить стены до норматива - это 3-4%", - рассказала она.

Влага сейчас превышает норму в стенах заповедника в 3-4 раза, а в некоторых местах и ​​в 5 раз. Ожидается, что уже за 1 год этот показатель уменьшится примерно на треть, а за 3 года достигнет нормы.

Ранее сообщалось, что недавно у стен Софии Киевской на руинах постройки с языческими знаками археологи нашли новый артефакт.

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