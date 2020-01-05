Под Львовом рухнула крыша старинного замка: первые подробности (фото, видео)

Крыша упала из-за непогоды (коллаж РБК-Украина)

Во Львовской области из-за непогоды провалилась крыша старинного замка

Под Львовом в поселке Олеско из-за погодных условий разрушилась крыша старинного замка, который числится в списке национальных памятников архитектуры. Ветхие деревянные перекрытия в здании не выдержали нагрузки: из-за сильного ветра провалилась крыша здания монастырского костела. Инцидент произошел 3 января.

Костел капуцинов 1739 года постройки в последнее время находился в неважном состоянии, но 3 января ситуация изменилась в худшую сторону. Сейчас на крыше старинного здания монтируют временное покрытие с пленкой, чтобы защитить замок от мокрого снега.

Монастырь капуцинов после обвала крыши (фото: lvivartgallery/Facebook)

Музейным экспонатам, хранящимся в здании, ничего не угрожает. Тем не менее, есть риск новых обрушений крыши. Вход на территорию бывшего монастыря закрыт, художественные выставки отменены, дежурит полиция охраны.

Кто займется ремонтом крыши на здании, станет известно 9 января после завершения переговоров руководства художественной галереи (чьи фонды хранятся в замке), а также властей Львовской области и Бусского района.

Во Львовской картинной галерее им. Возницкого считают, что предусловия для обвала крыши здания были заложены еще в советские времена из-за халатно выполненных ремонтных работ. Использовалась древесина, непригодная для перекрытия крыши, что подтверждают фотоснимки, сделанные в здании до обвала.

Монастырь Капуцинов после обвала крыши

Напомним, что ранее в центре Киева обрушилось крыло старинного здания.