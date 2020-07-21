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У стен Софии Киевской на руинах постройки с языческими знаками нашли новый артефакт

Киев, Вторник 21 июля 2020 20:25
У стен Софии Киевской на руинах постройки с языческими знаками нашли новый артефакт
София Киевская (фото: wikimedia by Сергей Венцеславский)
Автор: Владимир Костырин

Возле Софии Киевской возобновились археологические раскопки

Археологи возобновили раскопки на территории заповедника "София Киевская" в украинской столице и исследуют руины загадочной кирпичной постройки конца XII - начала XIII веков, которую ученые изучают уже второй год.

Уже удалось обнаружить артефакт - рижский солид шведского короля Карла Х Густава. Об этом передали на Facebook-странице "Национального заповедника "София Киевская".

Ученые признаются, что до сих пор не знают назначения таинственной постройки на территории древнего собора и не представляют, как она выглядела.

"В прошлом году нам удалось раскопать только один столб и часть боковой стены. Но мы попробуем узнать больше в этом сезоне", - рассказали археологи.

Дело в том, что в прошлом году ученые обнаружили около стен Софии Киевской сооружение конца XII века и выяснили, что его построила артель черниговских зодчих. Тогда исследователи увидели на найденных на плинфе клеймах пятиконечную звезду, которая была языческим символом древних славян.

Археологи также обратили внимание, что конструкция стен - сложнее, чем у въездных ворот, а объем здания указывает на то, что это может быть дворцом.

Сегодня же исследователи показали фото найденной на месте раскопок мелкой билоновой монеты из Риги. Находка определяет 1654-60 годы как время, не ранее которого руины здания забросали землей.

У стен Софии Киевской на руинах постройки с языческими знаками нашли новый артефактУ стен Софии Киевской на руинах постройки с языческими знаками нашли новый артефакт

Археологические раскопки возле Софии Киевской и обнаруженный артефакт (Фото: facebook.com/SophiaKyiv)

На территории Софии Киевской открыт "Археариум 2020", на котором каждый желающий может наблюдать за повседневной жизнью и работой археологов (ежедневно кроме выходных).

Ранее мы писали о том, что в Днепре на раскопках древней церкви нашли десятки артефактов.

Также сообщалось, что недавно археологи нашли на легендарной Мамай-Горе культовые скифские ямы IV века до н.э. и показали фото.

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