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Софії Ротару виповнилося 77: син співачки показав її фото з нагоди дня народження

Середа 07 серпня 2024 10:30
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Софії Ротару виповнилося 77: син співачки показав її фото з нагоди дня народження Софія Ротару з сином (Фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Автор: Любов Блажко

7 серпня Софії Ротару виповнилося 77 років, і з цієї нагоди син співачки, Руслан Євдокименко, поділився у мережі теплим привітанням.

Що написав 53-річний чоловік у своєму блозі в Instagram, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Євдокименко привітав зіркову маму з днем народження

У stories єдиний син артистки поділився кадром своєї мами, а також залишив до нього лаконічне привітання - стікер зі словами "З днем народження".

На опублікованому фото Софія Михайлівна постала у яскравому вбранні, з розпущеним волоссям та у сонцезахисних окулярах. На її обличчі була посмішка. Зірка української сцени позувала на тлі білосніжних квітів.

Софії Ротару виповнилося 77: син співачки показав її фото з нагоди дня народження

Руслан Євдокименко привітав маму з днем народження (Фото: instagram.com/ruslan_yevdokymenko)

Що відомо про життя співачки у період повномасштабної війни

Після лютого 2022 року виконавиця не надто часто тішить шанувальників своєю увагою у соцмережах. Вона час від часу виходить на зв'язок, а на своєму останньому свіжому фото зірка позувала в селі Маршинці Чернівецької області. У кадрі вона з’явилася у синьо-жовтому вбранні, з легким макіяжем та об'ємно укладеним волоссям.

Тим не менше, живе співачка не там. Раніше її сестра ділилася, що та залишилася жити в П'ятихатках разом зі своїм сином Русланом.

Софії Ротару виповнилося 77: син співачки показав її фото з нагоди дня народженняСофії Ротару виповнилося 77 років (Фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Хоч Ротару і не надто часто з'являється в інформаційному просторі, вона неодноразово демонструвала проукраїнську позицію. У stories зірка дякувала ЗСУ, силам ППО та нагадувала своїй аудиторії про те, що російська агресія проти нашої країни триває.

Тоді як росіяни не втомлюються вигадувати про знамениту українку різні фейки, пов'язані як з її концертною діяльністю у РФ, так і нібито проблемами зі здоров'ям. Але Ауріка Ротару запевняла, що її сестра почуває себе добре, і що в неї все гаразд.

Софії Ротару виповнилося 77: син співачки показав її фото з нагоди дня народженняСпівачка з родиною (Фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Тим часом зірка "Супермами" назвала пункт райдера Вєрки Сердючки, без виконання якого вона не виступатиме.

А Павло Зібров відверто прокоментував стосунки з родичами в РФ.

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