У "Софії Київській" відкрилася виставка про українську незламність: чому її треба відвідати (фото)

У самому серці Києва, в музеї "Будинок митрополита" на території Національного заповідника "Софія Київська", 14 квітня відбулося відкриття виставки "База. Ґрунт. Фундамент". Її авторка - художниця та громадська діячка Діана Подолянчук - присвятила проєкт темі української державності та історичної тяглості боротьби за незалежність.

У чому важливість цієї виставки для кожного з нас - розповідаємо у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

Від Русі-України до сьогодення

Експозиція, за словами організаторів, є візуальною розповіддю про основи, на яких тримається Україна. У ній переплітаються образи Русі-України, визвольних рухів минулого та сучасного героїчного спротиву. Кожна картина - це не лише артефакт, а символ нашого національного ґрунту, сили й незламності.

Виставку підтримали Національний заповідник "Софія Київська" та Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО), що підкреслює зв’язок мистецтва з актуальним контекстом війни та оборони держави.

У Києві відкрилася виставка "База. Ґрунт. Фундамент" (фото: прес-служба ГУР МО)

На відкритті виставки були присутні зокрема директорка Національного заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська, військовий капелан, протоієрей Костянтин Холодов, керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов та інші відомі особистості, які творять історію України прямо зараз.

"Ці картини мають дуже велике стратегічне значення. Є багато картин, що написані спільно з нашими підрозділами, багато картин присвячені нашим захисникам, і всім нам - бо кожен з нас бореться", - сказала Діана.

Також вона наголосила, що найголовніше сьогодні - це не картини, вірші і пісні, а "головне це те світло, яке є в кожному з нас, і те, що ми несемо українське коріння в собі".

"Кожен із нас шукає відповіді на масу запитань, які є в його серці. Де духовне життя? Де Бог? Чому так відбувається? І ми звертаємось в основному до невидимого. Бо ми знаємо, що є світ видимий, він зрозумілий більш-менш, а є світ невидимий. І не фокус намалювати щось із видимого світу. Але те, що ви бачите тут - це з невиданого світу… Ви тут побачите Мамрійський дуб, під яким Авраам зустрічав Бога у вигляді трьох ангелів, ви побачите Оранту, ви побачите Володимира Великого, ви побачите духовні речі. А як можна зобразити духовні речі? Як можна зобразити світ невидимий? Діана знайшла відповідь на це запитання - не словами, а роботами", - сказав Холодов.

За його словами, найважливіше в цих роботах - "розуміти, що ця субреальність, яку ми бачимо на картинах, є в кожному в серці".

"Це треба знайти. Коли ви будете дивитися, роздивлятися, то в кожній картині ви ще знайдете щось своє рідне, те, що є у вас в серці. Ви зможете порівняти це зі своїми думками, зі своїми відчуттями", - додав капелан

У Києві відкрилася виставка "База. Ґрунт. Фундамент" (фото: прес-служба ГУР МО)

Хто така Діана Подолянчук

Діана Подолянчук - не лише мисткиня, а й активна волонтерка. Вона заснувала благодійний фонд, який співпрацює з ГУР МО на основі чинного меморандуму. За два роки фонд долучив понад 120 млн гривень до реалізації важливих оборонних проєктів:

"MAGURA V5" (морська платформа для безпілотних операцій),

"Катери для ГУР МО",

БПЛА "Сичі" та "Рубаки".

Також команда фонду підтримує дипломатичні поїздки Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Відвідати виставку "База. Ґрунт. Фундамент", яка є не просто художнім проєктом, а продовженням глибокої громадянської місії, може кожен охочий. Вона відкрита у "Будинку митрополита", що знаходиться на вул. Володимирська, 24.

Вона буде цікавою як поціновувачам сучасного українського мистецтва, так і тим, хто шукає глибшого розуміння національної історії та сьогодення.