Єдиний український фільм у Каннах-2025: що треба знати про "МІЛІТАНТРОПОС" і чому він важливий

На Каннському кінофестивалі відбудеться світова премʼєра українського документального фільму "МІЛІТАНТРОПОС". Це єдина повнометражна стрічка з України, яку відібрали до престижної програми "Двотижневик режисерів".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-реліз творчого обʼєднання ТАБОР.

Що таке "МІЛІТАНТРОПОС" і про що цей фільм

Назва фільму - неологізм, утворений з латинського "milit" (воїн) та грецького "antropos" (людина). MILITANTROPOS - це стан людини на війні. Сутність, що змінюється у граничному досвіді, де війна стає єдиною формою продовження існування.

Фільм досліджує трансформацію особистості та суспільства в умовах війни, спираючись на реальні історії, зняті під час повномасштабного вторгнення РФ. Кадр з фільму "МІЛІТАНТРОПОС"

Хто створив стрічку

"МІЛІТАНТРОПОС" - спільна режисерська робота Єлизавети Сміт ("Школа №3"), Аліни Горлової ("Цей дощ ніколи не скінчиться") та Семена Мозгового ("Історія зимового саду"). Автори сценарію - вони ж, а також Максим Наконечний, який у 2022-му презентував у Каннах стрічку "Бачення метелика".

У команді операторів - Вʼячеслав Цвєтков, Христина Лізогуб та Денис Мельник. До фільму також долучився філософ і військовослужбовець Олександр Комаров.

Продюсером картини, знятої у копродукції з Австрією (Mischief Films) та Францією (Les Valseurs Bordeaux), з українського боку є Євген Рачковський - співродюсер французької копродукційної стрічки про FEMEN “Оксана” та нового документального фільму Дмитра Сухолиткого-Собчука “Тиха повінь”.

Ця колективна робота - своєрідний стейтмент об’єднання ТАБОР від авторів та авторок, які вже не перший рік працюють разом.

Контекст і важливість

"МІЛІТАНТРОПОС" - частина документального триптиха "Дні, які хочеться забути", який спостерігає за тим, як війна в Україні змінює людей, простір і впливає на світ. Різні особисті переживання об’єднуються в цілісний колективний досвід, показуючи вплив і присутність війни на всіх рівнях буття. У 2026 році телеверсія фільму вийде на європейському каналі ARTE.

Світова премʼєра в рамках "Двотижневика режисерів" (Quinzaine des Cinéastes) на Каннському кінофестивалі - це знакове визнання для українського кіно. Саме ця програма свого часу відкрила світові Джорджа Лукаса, Мартіна Скорсезе, Джима Джармуша та інших культових режисерів. У 2022 році, до слова, тут вже було українське кіно - відбулась світова премʼєра фільму “Памфір”.

Коли відбудеться Каннський кінофестиваль

Каннський кінофестиваль 2025 року - одна з найочікуваніших культурних подій року у світі кіно - відбудеться з 13 по 24 травня у французькому місті Канни. Це буде 78-й за рахунком фестиваль, і він традиційно збере світових зірок, режисерів, продюсерів, кінокритиків та журналістів на Лазуровому узбережжі Франції.

Основний конкурс традиційно зосереджений на художніх фільмах з усього світу. Саме тут вручається найпрестижніша нагорода - "Золота пальмова гілка".

У 2025 році організатори обіцяють зберегти фокус на авторському, соціально чутливому та візуально новаторському кіно, а також приділити увагу культурній дипломатії - зокрема через участь країн, що переживають воєнні конфлікти чи суспільні трансформації.