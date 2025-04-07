Gamescom 2025: Україна представить свої ігри на найбільшій виставці Європи

Українська ігрова індустрія знову заявить про себе на світовій арені. На виставці Gamescom 2025 у Кельні відкриється павільйон "Games from Ukraine". Ця участь у найбільшому геймінг-івенті Європи дасть українським розробникам шанс представити свої проекти та сервіси міжнародній спільноті.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин про кіберспорт та ігрову індустрію EGW-News .

Павільйон працюватиме з 19 по 24 серпня і розміститься в бізнес-зоні виставки (B2B). Це вже третій рік поспіль, коли в України буде власний простір на Gamescom.

Хто і навіщо бере участь

Організаторами української присутності знову виступають VG Entertainment, Games Gathering і GDBAY. Незважаючи на повномасштабну війну та економічні складнощі, український сектор розробки ігор продовжує розвиватися, а участь у Gamescom - спосіб продемонструвати стійкість і професіоналізм індустрії.

Участь у павільйоні відкриває можливості для:

презентації ігор і сервісів широкій міжнародній аудиторії

зустрічей із видавцями, інвесторами та лідерами галузі

укладення партнерств і розширення присутності на ринку

підтримки української індустрії на глобальному рівні.

У рамках павільйону передбачено індивідуальні стенди, переговорні кімнати та брендовані матеріали.

Минулого року участь взяли понад 40 українських студій. У 2025-му організатори сподіваються на ще масштабніше представництво.