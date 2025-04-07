Gamescom 2025: Україна представить свої ігри на найбільшій виставці Європи
Українська ігрова індустрія знову заявить про себе на світовій арені. На виставці Gamescom 2025 у Кельні відкриється павільйон "Games from Ukraine". Ця участь у найбільшому геймінг-івенті Європи дасть українським розробникам шанс представити свої проекти та сервіси міжнародній спільноті.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин про кіберспорт та ігрову індустрію EGW-News.
Павільйон працюватиме з 19 по 24 серпня і розміститься в бізнес-зоні виставки (B2B). Це вже третій рік поспіль, коли в України буде власний простір на Gamescom.
Хто і навіщо бере участь
Організаторами української присутності знову виступають VG Entertainment, Games Gathering і GDBAY. Незважаючи на повномасштабну війну та економічні складнощі, український сектор розробки ігор продовжує розвиватися, а участь у Gamescom - спосіб продемонструвати стійкість і професіоналізм індустрії.
Участь у павільйоні відкриває можливості для:
- презентації ігор і сервісів широкій міжнародній аудиторії
- зустрічей із видавцями, інвесторами та лідерами галузі
- укладення партнерств і розширення присутності на ринку
- підтримки української індустрії на глобальному рівні.
У рамках павільйону передбачено індивідуальні стенди, переговорні кімнати та брендовані матеріали.
Минулого року участь взяли понад 40 українських студій. У 2025-му організатори сподіваються на ще масштабніше представництво.
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