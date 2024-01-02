Софія Ротару відреагувала на масовану ракетну атаку РФ по Україні (фото)

Народна артистка України Софія Ротару не могла залишитися осторонь трагедій, що відбулися в Україні, і відреагувала на черговий російський ракетний терор, який влаштували окупанти 2 січня.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.
У своєму блозі виконавиця оприлюднила моторошні світлини наслідків обстрілу Києва.
"02.01.24", - лаконічно підписала знімки Ротару.
София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Поруч зірка додала емодзі у вигляді розбитого серця.
Також артистка показала будівлю в Харкові, яка також зруйнували окупанти, а поряд вставила емодзі складених рук.
София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Раніше ми розповідали, що будинок зірки "МастерШеф" постраждав внаслідок масованої ракетної атаки на Київ.
Також ми писали, що внаслідок ракетної атаки росіян загинула викладачка Києво-Могилянської академії.