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Софія Ротару відреагувала на масовану ракетну атаку РФ по Україні (фото)

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Автор: Іванна Пашкевич

Народна артистка України Софія Ротару не могла залишитися осторонь трагедій, що відбулися в Україні, і відреагувала на черговий російський ракетний терор, який влаштували окупанти 2 січня.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Реакція Софії Ротару на масовану ракетну атаку РФ

У своєму блозі виконавиця оприлюднила моторошні світлини наслідків обстрілу Києва.

 "02.01.24", - лаконічно підписала знімки Ротару.

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Поруч зірка додала емодзі у вигляді розбитого серця.

Також артистка показала будівлю в Харкові, яка також зруйнували окупанти, а поряд вставила емодзі складених рук.

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

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