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София Ротару отреагировала на массированную ракетную атаку РФ по Украине (фото)

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Автор: Иванна Пашкевич

Народная артистка Украины София Ротару не могла остаться в стороне от произошедших в Украине трагедий и отреагировала на очередной российский ракетный террор, который устроили оккупанты 2 января.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Реакция Софии Ротару на массированную ракетную атаку РФ

В своем блоге исполнительница обнародовала жуткие фотографии последствий обстрела Киева.

"02.01.24", - лаконично подписала снимки Ротару.

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Рядом звезда добавила эмодзы в виде разбитого сердца.

Также артистка показала здание в Харькове, которое также разрушили оккупанты, а рядом вставила эмодзы сложенных рук.

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Ранее мы рассказывали, что дом звезды "МастерШеф" пострадал в результате массированной ракетной атаки на Киев.

Также мы писали, что в результате ракетной атаки россиян погибла преподавательница Киево-Могилянской академии.

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