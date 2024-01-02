Будинок зірки "МастерШеф" постраждав внаслідок масованої ракетної атаки на Київ (фото)

Заміський будинок кулінарної експертки та судді реаліті-шоу "МастерШеф" Тетяни Літвінової постраждав внаслідок масованої ракетної атаки на Київ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Деталі

Вранці 2 січня під час оголошеної повітряної тривоги у Києві пролунала серія вибухів.

У кількох районах столиці внаслідок ракетної атаки сталося загоряння у житлових і нежитлових будівлях.

Зокрема, ударною хвилею зачепило заміський будинок кулінарної експертки.

Фото наслідків вона опублікувала у своїх соцмережах.

Будинок Тетяни Літвінової постражав від російської атаки (фото: instagram.com/tanita_litvinova)

Так, найбільше пошкоджена зона біля панорамних вікон, а також їхні допоміжні конструкції.

Крім того, побилися горщики з вазонами, а самі вікна вціліли.

Будинок Тетяни Літвінової постражав від російської атаки (фото: instagram.com/tanita_litvinova)

"Країна-терорист знову завдає ударів. Сьогодні дісталося і моєму будинку. Не уявляю, як тим людям в багатоповерхівках. Ненавиджу всіх, хто надає накази пускати ракети по будинках. Називаючи нас терористами, вони коять жахливі речі", - написала Літвінова.

Чи постраждав хтось із близьких Тетяни - вона не повідомляє.