Софія Ротару відреагувала на масовану ракетну атаку РФ по Україні (фото)

Народна артистка України Софія Ротару не могла залишитися осторонь трагедій, що відбулися в Україні, і відреагувала на черговий російський ракетний терор, який влаштували окупанти 2 січня.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.