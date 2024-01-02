София Ротару отреагировала на массированную ракетную атаку РФ по Украине (фото)

Народная артистка Украины София Ротару не могла остаться в стороне от произошедших в Украине трагедий и отреагировала на очередной российский ракетный террор, который устроили оккупанты 2 января.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Реакция Софии Ротару на массированную ракетную атаку РФ В своем блоге исполнительница обнародовала жуткие фотографии последствий обстрела Киева. "02.01.24", - лаконично подписала снимки Ротару. София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official) Рядом звезда добавила эмодзы в виде разбитого сердца. Также артистка показала здание в Харькове, которое также разрушили оккупанты, а рядом вставила эмодзы сложенных рук. София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)