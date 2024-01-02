София Ротару отреагировала на массированную ракетную атаку РФ по Украине (фото)
Народная артистка Украины София Ротару не могла остаться в стороне от произошедших в Украине трагедий и отреагировала на очередной российский ракетный террор, который устроили оккупанты 2 января.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.
Реакция Софии Ротару на массированную ракетную атаку РФ
В своем блоге исполнительница обнародовала жуткие фотографии последствий обстрела Киева.
"02.01.24", - лаконично подписала снимки Ротару.
София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Рядом звезда добавила эмодзы в виде разбитого сердца.
Также артистка показала здание в Харькове, которое также разрушили оккупанты, а рядом вставила эмодзы сложенных рук.
София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Ранее мы рассказывали, что дом звезды "МастерШеф" пострадал в результате массированной ракетной атаки на Киев.
Также мы писали, что в результате ракетной атаки россиян погибла преподавательница Киево-Могилянской академии.