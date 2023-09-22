ua en ru
Пт, 22 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Софія Ротару у річницю весілля з покійним чоловіком розчулила архівним фото

П'ятниця 22 вересня 2023 20:13
UA EN RU
Софія Ротару у річницю весілля з покійним чоловіком розчулила архівним фото София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Софія Ротару у річницю весілля поділилася з українцями щемливим фото з покійним чоловіком.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на публікацію артистки в Instagram.

Як Ротару вшанувала пам'ять покійного чоловіка

Сьогодні 76-річна виконавиця святкувала б 55-ту річницю шлюбу зі своїм чоловіком, музикантом Анатолієм Євдокименко, який помер у 2002 році.

Так, у stories Софія Ротару показала архівну чорно-білу світлину, зроблену у день її весілля з покійним обранцем.

На фото легендарна артистка позує разом з чоловіком, тримаючи в руках келихи з шампанським.

"Весільний день. 22.09.1968", - лаконічно підписала вона знімок.

Софія Ротару у річницю весілля з покійним чоловіком розчулила архівним фото

Весільне фото Софії Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Додамо, що знаменитість часто у своїх соцмережах зізнається у коханні до музиканта, втрату якого вона переживала дуже важко.

Кохання на все життя

Незважаючи на всі спроби приписати виконавиці вигадані романи, вона, як і раніше, залишається вірною своєму покійному чоловікові, і навіть не розглядає можливість другого шлюбу.

Софія та Анатолій прожили разом 34 роки, у цьому шлюбі у них народився син Руслан, спільне фото з яким вона публікувала у серпні цього року.

Софія Ротару у річницю весілля з покійним чоловіком розчулила архівним фотоСофія Ротару у річницю весілля з покійним чоловіком розчулила архівним фото

Софія Ротару з покійним чоловіком (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Нещодавно ми писали, що Харатьян вирішив відправити хворого сина воювати проти українців.

Також читайте, як Катя Осадча прокоментувала побиття чоловіка у ТЦК.

Читайте РБК-Україна в Google News
София Ротау звезды шоу-бизнеса