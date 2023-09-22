Софія Ротару у річницю весілля з покійним чоловіком розчулила архівним фото
Співачка Софія Ротару у річницю весілля поділилася з українцями щемливим фото з покійним чоловіком.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на публікацію артистки в Instagram.
Як Ротару вшанувала пам'ять покійного чоловіка
Сьогодні 76-річна виконавиця святкувала б 55-ту річницю шлюбу зі своїм чоловіком, музикантом Анатолієм Євдокименко, який помер у 2002 році.
Так, у stories Софія Ротару показала архівну чорно-білу світлину, зроблену у день її весілля з покійним обранцем.
На фото легендарна артистка позує разом з чоловіком, тримаючи в руках келихи з шампанським.
"Весільний день. 22.09.1968", - лаконічно підписала вона знімок.
Весільне фото Софії Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Додамо, що знаменитість часто у своїх соцмережах зізнається у коханні до музиканта, втрату якого вона переживала дуже важко.
Кохання на все життя
Незважаючи на всі спроби приписати виконавиці вигадані романи, вона, як і раніше, залишається вірною своєму покійному чоловікові, і навіть не розглядає можливість другого шлюбу.
Софія та Анатолій прожили разом 34 роки, у цьому шлюбі у них народився син Руслан, спільне фото з яким вона публікувала у серпні цього року.
Софія Ротару з покійним чоловіком (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
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