София Ротару в годовщину свадьбы с покойным мужем растрогала архивным фото
Певица София Ротару в годовщину свадьбы поделилась с украинцами щемящим фото с покойным мужем.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию артистки в Instagram.
Как Ротару почтила память покойного мужа
Сегодня 76-летняя исполнительница праздновала бы 55-ю годовщину брака со своим мужем, музыкантом Анатолием Евдокименко, умершим в 2002 году.
Так, в stories София Ротару показала архивное черно-белое фото, сделанное в день ее свадьбы с покойным избранником.
На снимке легендарная артистка позирует вместе с мужем, держа в руках бокалы с шампанским.
"Свадебный день. 22.09.1968", - лаконично подписала она снимок.
Свадебное фото Софии Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Добавим, что знаменитость часто в своих соцсетях признается в любви к музыканту, потерю которого она переживала очень тяжело.
Любовь на всю жизнь
Несмотря на все попытки приписать исполнительнице выдуманные романы, она по-прежнему остается верна своему покойному мужу, и даже не рассматривает возможность второго брака.
София и Анатолий прожили вместе 34 года, в этом браке у них родился сын Руслан, совместное фото с которым она публиковала в августе этого года.
София Ротару с покойным мужем (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Недавно мы писали, что Харатьян решил отправить больного сына воевать против украинцев.
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