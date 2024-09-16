Софія Ротару перервала мовчання у мережі та показала архівне сімейне фото

Софія Ротару, якій нещодавно виповнилося 77 років , вшанувала пам'ять своєї матері. Так, у роковини її смерті, виконавиця показала архівне сімейне фото.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram зірки розповідає про це детальніше.

Ротару показала фото з мамою

Олександри Іванівни, мами зірки української сцени, не стало 16 вересня 1997 року. Тому у цей день, в роковини смерті, співачка вшанувала її пам'ять, опублікувавши відповідний кадр.

Фото було зроблене близько 30 років тому. На світлині Ротару позувала з рідною людиною на тлі дерев. Вона ніжно обіймала маму та продемонструвала посмішку, так само як і Олександра Іванівна.

Софія Михайлівна не стала залишати підпис до кадру, а лише показала емоджі у вигляді серця.

Ротару показала фото з мамою (Фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

До слова, Ротару щороку згадує пам'ять рідної людини не лише у роковини її смерті, а також і на день народження. 17-го квітня цього року жінці могло б виповнитися 104 роки.

На іншій світлині, яку артистка публікувала у своєму блозі, жінка позувала за столом біля вази з квітами.

Фото, яке співачка показувала раніше (Фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

У своїй творчості виконавиця згадує матір: вона присвячувала їй щемливі композиції та зворушливі публікації.

Софія Ротару, як відомо, народилася у багатодітній родині: вона друга із шести дітей.

Батько співачки Михайло Федорович помер у 2004 році. Він був бригадиром виноградарів, а у травні 1944 року його призвали до Червоної армії. Дійшовши кулеметником до Берліна, чоловік отримав поранення, і у 1946 році повернувся додому з війни.