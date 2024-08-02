ua en ru
Пт, 02 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Не виправдала моїх очікувань". Українська співачка різко висловилася про Софію Ротару

П'ятниця 02 серпня 2024 14:48
UA EN RU
"Не виправдала моїх очікувань". Українська співачка різко висловилася про Софію Ротару SOWA і Софія Ротару (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

20-річна співачка SOWA, справжнє ім'я якої Діана Горбяк, пояснила, чому не боїться публічно критикувати легенду української естради Софію Ротару.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю виконавиці для OBOZ.UA.

Деталі

Зі слів артистки, вона вирішила публічно висловлювати свої думки, коли змінила команду, зокрема, креативну продюсерку, якою стала Льоля Боравльова.

"Вона мене навчила жити по-новому і не боятися казати те, що думаю, гостро висловлюватися. Насправді в Україні не дуже багато артистів, які це роблять", - пояснила SOWA.

Що стосується Софії Ротару, співачка каже, що народна артистка України не виправдала її очікувань.

"Хотілося від неї більше ініціативи саме в плані захисту нашої країни. Так само її позиція для мене трохи неоднозначна", - сказала дівчина.

Також зірка додала, що хоч і Софія Михайлівна робила дописи на тему підтримки України, їй здається, що для такої артистки, як Ротару, цього недостатньо.

Хто така співачка SOWA

SOWA - українська співачка та авторка пісень. Вона є фіналісткою телепроєкту "Українська пісня/Ukrainian Song Project" та національних відборів пісенного конкурсу Євробачення 2022 і Євробачення 2023.

Діана Горбяк також лауреатка всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів.

Раніше відомий композитор припустив, чому Ротару уникає розмов про війну в Україні.

Також сестра співачки вперше за довгий час про неї заговорила.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ротару Зірки шоу-бізнесу
NEWS
НБУ очікує підвищення тарифів для населення на газ та опалення: коли це станеться
НБУ очікує підвищення тарифів для населення на газ та опалення: коли це станеться