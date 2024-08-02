"Не виправдала моїх очікувань". Українська співачка різко висловилася про Софію Ротару

20-річна співачка SOWA, справжнє ім'я якої Діана Горбяк, пояснила, чому не боїться публічно критикувати легенду української естради Софію Ротару.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю виконавиці для OBOZ.UA.

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Зі слів артистки, вона вирішила публічно висловлювати свої думки, коли змінила команду, зокрема, креативну продюсерку, якою стала Льоля Боравльова.

"Вона мене навчила жити по-новому і не боятися казати те, що думаю, гостро висловлюватися. Насправді в Україні не дуже багато артистів, які це роблять", - пояснила SOWA.

Що стосується Софії Ротару, співачка каже, що народна артистка України не виправдала її очікувань.

"Хотілося від неї більше ініціативи саме в плані захисту нашої країни. Так само її позиція для мене трохи неоднозначна", - сказала дівчина.

Також зірка додала, що хоч і Софія Михайлівна робила дописи на тему підтримки України, їй здається, що для такої артистки, як Ротару, цього недостатньо.

Хто така співачка SOWA

SOWA - українська співачка та авторка пісень. Вона є фіналісткою телепроєкту "Українська пісня/Ukrainian Song Project" та національних відборів пісенного конкурсу Євробачення 2022 і Євробачення 2023.

Діана Горбяк також лауреатка всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів.