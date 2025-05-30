Софія Ротару перервала мовчання і звернулася до онуки, яка живе за кордоном

Річ у тім, що сьогодні її онучці Соні Євдокименко виповнюється 24 роки. У зв'язку з цим артистка вийшла в Stories.

Вона опублікувала чорно-біле фото онуки та написала лаконічне привітання.

"З днем народження", - зазначила співачка.

Софія Ротару привітала онуку з днем народження (скриншот)

Зі свого боку іменниця теж виставила Stories і показала, як проходить її день народження. На короткому відео можна побачити, що дівчині вже подарували три розкішні букети та повітряні кульки.

Онуці Софії Ротару виповнилося 24 роки (скриншот)

Що відомо про онучку Ротару

Соня Євдокименко давно живе за кордоном, де будує кар'єру моделі. Кілька років тому вона переїхала до США, де винаймає розкішні апартаменти та здобуває освіту в галузі мистецтва.

З 2020 року вона зустрічалася зі старшим на 13 років IT-підприємцем Денисом Ждановим. Однак 2023 року ці стосунки закінчилися.

Минулого року вона показала фото з новим бойфрендом, проте дівчина не стала розкривати про нього будь-які подробиці.

Соня Євдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Де живе під час війни Софія Ротару

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення РФ легендарна артистка не з'являється на публіці та рідко коментує події, що відбуваються в Україні. Де саме вона перебуває, не відомо.

До слова, у березні 2022 року стало відомо, що син і онук Ротару зробили спробу втекти з України. Руслан Євдокименко, його син Анатолій і ще семеро чоловіків намагалися сховатися від мобілізації. Вони вирішили переправитися з України до Молдови на човні, але їх затримали.

Через кілька місяців її онук все ж зміг виїхати з України. 30-річний Анатолій живе в Європі й займається творчістю.

Тільки восени 2024 року Ротару показала нове фото з Києва.