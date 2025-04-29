Де зараз Софія Ротару та як реагує на війну в Україні? Сестра співачки розкрила деталі

Українська співачка Ауріка Ротару розповіла, де зараз перебуває її сестра Софія Ротару та як реагує на війну.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар виконавиці ТСН .

З моменту початку повномасштабної війни Софія Михайлівна зникла з публічного простору.

Вона не коментує ситуацію, але, попри це, реагує на злочини окупантів.

Окрім того, з'явилися різні чутки про місце перебування співачки, зокрема, є припущення, що вона знаходиться в Італії.

Проте Ауріка Ротару запевняє, що її сестра насправді залишається в Україні. Вона зазначила, що Софія Михайлівна почувається добре і, як і всі українці, хвилюється за майбутнє країни та переживає через війни, які не припиняються. Сестри Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

"Вона, звичайно, в Україні. Почувається нормально. Так само, як і всі українці, хвилюється за все, що відбувається в нашій країні", - поділилася артистка.

До слова, в одному зі своїх останніх інтерв'ю Ауріка розповідала, що періодично зідзвонюється із сестрою.

І на початку повномасштабної війни Ротару також її телефонувала.

"24 (лютого), о четвертій ранку, від вибуху прокинулася. І не могла зрозуміти, що це. Хоча в голові були такі думки. Через декілька хвилин ще було декілька вибухів. І тоді мені стали телефонувати. Мені зателефонувала донька, зателефонувала сестра, друзі стали телефонувати", - пригадала співачка.

"І всі кричали: "Війна, війна!". Я не могла в це повірити", - додала вона.